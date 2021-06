Serate d’estate a Castel Bolognese: gli spettacoli dal 3 al 5 giugno

I concerti della società cooperativa La Corelli e della Scuola comunale di musica Nicola Utili animeranno le serate d’estate di Castel Bolognese per il programma “Sere d’estate semplicemente speciali 2021”. Dai primi di giugno fino al 26 settembre, nell’ambito del più ampio calendario “Estate in collina” dell’Unione della Romagna Faentina.

Tre appuntamenti il 3, il 4 e il 5 giugno

Tre appuntamenti che vedranno protagoniste la cooperativa La Corelli e la Scuola comunale di musica Nicola Utili, nel cortile del Centro di ricerca espressiva Vecchio macello, alle 21.00, per il programma “Sere d’estate semplicemente speciali 2021”. Dopo la serata di giovedì 3 giugno con il concerto di musica classica Le Quattro Stagioni di Vivaldi con Niccolò Grassi, violino e solista di Ensemble Tempo Primo, venerdì 4 giugno è il momento della favola musicale La spada nella roccia di Ensemble Tempo Primo con il direttore Jacopo Rivani. La favola, con testo e narrazione di Teresa Maria Federici, tratta dall’opera di di T.H. White sarà accompagnata dalle note della splendida suite orchestrale del musicista Benjamin Britten eseguita dall’Ensemble Tempo Primo de La Corelli. Infine sabato 5 giugno seguirà il concerto di musica leggera P.C. & J. , Pop, Classica e Jazz, di Ensemble Tempo Primo con la partecipazione di Giorgia Trasselli. Il trio ,composto da musicisti provenienti da generi e scuole molto diverse, nasce dall’esigenza di trattare alcune tematiche contemporanee utilizzando la musica ed in particolare quella popolare italiana per creare un dialogo interattivo con il pubblico su fatti di cronaca attraverso la musica. Un percorso commovente, intenso e divertente nella società di oggi, fatto per ascoltare, riflettere e ragionare su ciò che siamo stati e ciò che stiamo diventando, con la collaborazione della nota attrice di teatro e televisione Giorgia Trasselli, la cui presenza scenica eleva lo spettacolo ad un livello ancora più interessante. Il biglietto interò avrà un costo di 2 euro, sarà invece omaggio per gli allievi scuola comunale di musica Nicola Utili di Castel Bolognese offerti da Zurich MPB di Faenza.

Per informazioni: https://www.lacorelli.it/event/ – FB La Corelli. Gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine facebook del Comune di Castel Bolognese, della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane e del Museo Civico.