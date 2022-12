Lega Faenza. Cena per gli auguri e per il programma delle future attività

La Lega Faenza ha radunato amici, simpatizzanti e sostenitori per il pranzo degli auguri. Domenica 18 dicembre alla “Tana del Lupo” per un incontro conviviale e per condividere i programmi futuri, fra i tanti, erano presenti il Segretario della Lega Romagna, On. Jacopo Morrone, i consiglieri regionali della Lega Andrea Liverani e Daniele Marchetti, il Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli e i responsabili delle forze politiche di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“Una giornata di festa con il consueto scambio di auguri – scrive Roberta Conti, Segretaria della Lega – ma anche un momento di confronto per organizzare i programmi futuri e per mantenere alta la sorveglianza sull’operato delle amministrazioni di centro sinistra sul territorio. L’augurio che ci siamo scambiati e naturalmente rivolto a tutti i cittadini della Romagna – conclude Roberta Conti”