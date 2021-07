Vandalismo Euro2020. La Lega critica verso Bosi e Isola

Si accentua la polemica a seguito degli atti vandalici alla fontana monumentale di Faenza. Alla nota stampa del Comune di Faenza fa seguito quella del Gruppo Lega in Consiglio Comunale a Faenza.

“I segnali di possibili gesti già per la vittoria contro la Spagna”

“Si doveva prevedere che sarebbe andata a finire così,”commenta il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Faenza, Gabriele Padovani,” il segnale di possibili gesti inconsueti e vandalici si era già avuto in occasione della semifinale di calcio vinta contro la Spagna”

Padovani (Lega): “Mi chiedo se l’Italia abbia vinto la Coppa d’Africa o il Campionato Europeo“

“Una politica lungimirante doveva predisporre un servizio di vigilanza e sicurezza adeguato all’evento. Le transenne in Corso Mazzini, davanti all’ospedale per garantire il riposo ai degenti sono state previste, ma perché non aumentare le pattuglie anche nei luoghi sensibili e nei pressi di monumenti importanti come la fontana in piazza della Libertà? – scrive Padovani – l’assessore Bosi, incurante della situazione, era forse in giro in bicicletta? La giunta Isola stava forse festeggiando con dei selfie? Governare una città significa vedere in prospettiva e provare a prevedere la città del futuro, fra l’altro in questo caso non era poi così difficile.Si auspica che i responsabili degli atti siano assicurati alla giustizia e che risarciscano i danni e lo sfregio di immagine causato alla città. Mi chiedo se l’Italia abbia vinto la Coppa d’Africa o il Campionato Europeo – conclude Padovani – una strana integrazione nell’illegalità quella che abbiamo visto. Spero, infine, che non sia un’altra occasione, a ristrutturazione della fontana effettuata, per l’ennesima foto del Sindaco”.