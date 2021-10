Per il ciclo “Oltre il male” il 12 ottobre dialogo tra Maurizio Maggiani ed Ermes Ronchi

Prosegue il ciclo di incontri “Oltre il male”, promosso dall’Associazione Romagna Camaldoli, nell’ambito degli Incontri d’autunno 2021. Il prossimo appuntamento è martedì 12 ottobre alle 20.45 presso la Sala consiliare “Enrico De Giovanni” con il terzo incontro del ciclo. Titolo della serata sarà “Il male: fatiche dell’uomo e silenzio di Dio”, con Ermes Ronchi, frate servita e scrittore e Maurizio Maggiani scrittore premio Strega 2005. Introdurrà la serata Giorgio Gualdrini. Per informazioni è possibile contattare il 347 1453029 o scrivere a pggualdrini@gmail.com.

“Il male: fatiche dell’uomo e silenzio di Dio”: Ronchi e Maggiani

Ermes Maria Ronchi è un presbitero e teologo italiano dell’Ordine dei Servi di Maria. Nato in Friuli 74 anni fa, collabora con Avvenire ed è autore di diversi libri fra cui citiamo “Devo fermarmi a casa tua. Storie di strade e di case”, edito a maggio scorso. Lo scrittore e giornalista Maurizio Maggiani, classe 1951, nato in una frazione di Castelnuovo Magra lungo l’Aurelia, vincitore nel 2005 di diversi riconoscimenti per “Il viaggiatore notturno”, tra cui il Premio Strega. Il suo ultimo libro, presentato in questi giorni, è “L’eterna gioventù”, edito da Feltrinelli.

I prossimi appuntamenti

La serie “Oltre il male” proseguirà martedì 19, sempre nell’Aula consiliare alle 20.45 con “Resistere al male: letture al femminile”. Introduce Isabella Matulli; intervengono Laura Gusella, biblista cattolica, e Marisa Iannucci, islamologa. Il ciclo di incontri si chiude martedì 26 con “Oltre il male: orizzonti per una rinascita“. La serata, introdotta da Antonella Baccarini, vedrà gli interventi di Rosy Bindi, già ministro e parlamentare della Repubblica, e Luigina Mortari, pedagogista dell’Università di Verona.