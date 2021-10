Riapre a Faenza la scuola di disegno Minardi: open day il 9 ottobre presso gli Ex Salesiani

Riaprono i battenti della scuola di disegno Tommaso Minardi di Faenza. Sabato 9 ottobre si svolgerà l’open day negli spazi di Faventia Sales durante il quale verranno illustrati i nuovi corsi e usufruire di una lezione ‘prova’.

Dopo mesi complicati a causa dell’emergenza sanitaria, infatti la storica scuola di disegno torna a ospitare corsi e studenti ponendo una particolare attenzione a bambini e ragazzi e dedicando loro la maggior parte delle attività didattiche.

Open Day il 9 ottobre presso il complesso ex Salesiani

Sabato 9 settembre dalle 16 alle 17 verranno introdotti i corsi destinati a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni: disegno, pittura e arti plastiche con Antonella Bassenghi e disegno e creatività per piccoli grandi artisti con Piki Annalisa Quarneti. Dalle 17 alle 18 sarà la volta del corso di disegno e arti plastiche con Mirco Denicolò, per ragazzi dai 12 ai 15 anni. Successivamente, dalle 18 alle 19, Monika Grycko presenterà il corso di disegno e Martino Neri quello di Pittura. Questi ultimi due corsi sono rivolti a ragazzi dai 15 anni in su e agli adulti. A questi si aggiunge anche l’offerta didattica della ceramica. Sabato infatti verrà data un’anteprima sui corsi in programma che si svolgeranno in collaborazione con l’associazione Mondial Tornianti – Gino Geminiani. Nel corso dell’open day verrà illustrata la durata delle attività e le modalità d’iscrizione.

“Un grande patrimonio storico e culturale per Faenza”

“C’è grande attesa e curiosità per la ripartenza della nostra scuola Minardi che ha vissuto con difficoltà il periodo più difficile dell’emergenza sanitaria” sottolinea il sindaco di Faenza Massimo Isola. “Indubbiamente -continua il primo cittadino- la scuola Minardi è una opportunità per Faenza, un grande patrimonio storico e culturale; è per questo motivo che vogliamo assolutamente di rimetterla al centro del dibattito pubblico e artistico della città. Finita la fase più

acuta dell’emergenza pandemica, la scuola Minardi riparte quindi con un programma aggiornato con corsi di arti visive e di ceramica che hanno al centro percorsi educativi e formativi rivolti ai giovani”.

Come partecipare

Per partecipare, green pass obbligatorio sopra i 19 anni, occorre prenotarsi entro venerdì 8 ottobre, scrivendo a info@scuolasarti.it. Per informazioni e per iscriversi ai corsi, contattare la segreteria della Scuola di musica Sarti. Telefono: 0546-21186, e-mail: info@scuolasarti.it. www.scuolasarti.it.