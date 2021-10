Online il nuovo portale “Allerta Meteo Emilia Romagna”: aggiornamenti su twitter e telegram

E’ online il nuovo portale “Allerta Meteo Emilia-Romagna” : gli aggiornamenti sulle allerte meteo regionali sono disponibili anche su Twitter e Telegram. La nuova versione del portale è già attiva al link https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it, ed è fonte ufficiale di informazioni sulle allerte meteo della Protezione Civile e dei bollettini di vigilanza sui fenomeni meteorologici che impattano sul territorio.

Le novità: nuova grafica e canali social

Tra le novità principali di questa nuova versione troviamo una grafica rinnovata, una mappa più intuitiva delle allerte meteo nella regione e delle aree dedicate alla valutazione del rischio e a dati previsionali. Un altro cambiamento riguarda l’area personale all’interno del portale, che dal 1° ottobre non ospita più gli utenti registrati come semplici “cittadini”. Come fare quindi a ricevere informazioni utili sulle allerte meteo? Sono attivi da tempo due canali di informazione ufficiale sulle allerte meteo: l’account Telegram “AllertaMeteoER” (https://t.me/AllertaMeteoEMR) e l’account Twitter @AllertameteoRER (https://twitter.com/AllertaMeteoRER). Sui social vengono quindi rilanciate le informazioni pubblicate sul sito dell’Allerta Meteo, ma sono presenti anche contenuti divulgativi relativi ai rischi idrometeorologici e ai comportamenti adeguati da tenere prima, durante e dopo un evento critico, allerte e bollettini, informazioni sui temporali in corso, documenti di monitoraggio relativi alle piene dei corsi d’acqua in corso di evento e report post-evento. Per i sei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, è possibile ricevere le allerte meteo relative alla propria zona territoriale attraverso il canale Telegram dell’Unione “unioneromagnafaentina” (https://t.me/unioneromagnafaentina), che conta già più di centoquaranta iscritti.