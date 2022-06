Arena Borghesi 2022: il programma delle serata

Dopo un lungo periodo di stop, riapre l‘Arena Borghesi di Faenza: uno spazio estivo da sempre amato dai cittadini per la visione di film serali della stagione cinematografica conclusa. Le novità (che abbiamo raccontato qui), fanno dell’arena non solo un cinema all’aperto, ma anche uno spazio per eventi teatrali, di danza e incontro con autori.

Il programma dell’Arena Borghesi 2022

Il programma dell’Arena Borghesi di Faenza del 2022 vede un’alternarsi di proiezione cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali

LUNEDÌ 4 LUGLIO : ore 18.30 inaugurazione stagione, a seguire intervento musicale a cura di Scuola Musica Sarti. Alle 21.30 proiezione La Finestra sul Cortile di Alfred Hitchcock (1954)

: ore 18.30 inaugurazione stagione, a seguire intervento musicale a cura di Scuola Musica Sarti. Alle 21.30 proiezione La Finestra sul Cortile di Alfred Hitchcock (1954) MARTEDÌ 5 LUGLIO : ore 20.30 Artistation in concerto. La scuola di musica Artistation si esibirà con le sue band formate nei laboratori di Live Performance e con la Artistation Big Band

: ore 20.30 Artistation in concerto. La scuola di musica Artistation si esibirà con le sue band formate nei laboratori di Live Performance e con la Artistation Big Band VENERDÌ 8 LUGLIO : giornata family, alle ore 17.00 spettacolo di bambini a cura di Fatti d’Arte, La losca vita di Leonardo da Vinci. Ore 18.30 spettacolo per famiglie di Accademia Perduta/Romagna Teatri, “Il lungo viaggio del coniglio Edoardo “. Alle ore 21.30 proiezione di Ratatouille

: giornata family, alle ore 17.00 spettacolo di bambini a cura di Fatti d’Arte, La losca vita di Leonardo da Vinci. Ore 18.30 spettacolo per famiglie di Accademia Perduta/Romagna Teatri, “Il lungo viaggio del coniglio Edoardo “. Alle ore 21.30 proiezione di Ratatouille LUNEDÌ 11 LUGLIO . Ore 21.30 proiezione di “Effetto notte” di François Truffaut

. Ore 21.30 proiezione di “Effetto notte” di François Truffaut MARTEDÌ 12 LUGLIO. Ore 21.00 Teatro&Musica con Pippi Calzelunghe, lettura per voce e chitarra

Ore 21.00 Teatro&Musica con Pippi Calzelunghe, lettura per voce e chitarra VENERDÌ 15 LUGLIO . Ore 21.00 Teatro&Musica con L’improbabile storia del maresciallo francese e dell’appuntato Marca. Spettacolo comico a cura di Fatti d’Arte, musicato dal vivo dalla band The Hangings

. Ore 21.00 Teatro&Musica con L’improbabile storia del maresciallo francese e dell’appuntato Marca. Spettacolo comico a cura di Fatti d’Arte, musicato dal vivo dalla band The Hangings LUNEDÌ 18 LUGLIO . Ore 21.30. Proiezione di Bellissima di Luchino Visconti. Presentato dal (mitico) cineclub Bellissima. Se l’Arena è uno dei paradisi cinematografici della regione lo dobbiamo (anche) a loro. Il racconto dell’estate 1982 dove tutto riniziò…

. Ore 21.30. Proiezione di Bellissima di Luchino Visconti. Presentato dal (mitico) cineclub Bellissima. Se l’Arena è uno dei paradisi cinematografici della regione lo dobbiamo (anche) a loro. Il racconto dell’estate 1982 dove tutto riniziò… MARTEDÌ 19 LUGLIO . Ore 21.00 musica con Jazz Extraction Trio

. Ore 21.00 musica con Jazz Extraction Trio MERCOLEDÌ 20 LUGLIO. Ore 21.30 proiezione di “Folgorazione figurative. Viaggio nell’immaginario di Pasolini”. Serata dedicata a Pier Paolo Pasolini a cura del prof. Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini presso la Cineteca di Bologna

Ore 21.30 proiezione di “Folgorazione figurative. Viaggio nell’immaginario di Pasolini”. Serata dedicata a Pier Paolo Pasolini a cura del prof. Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini presso la Cineteca di Bologna VENERDÌ 22 LUGLIO . Ore 21.15 Cinema&Musica con Faenza Rock: una storia lunga 35 anni dalla tradizione all’innovazione. Concerto de I Caveja, vincitori del Faenza Rock

. Ore 21.15 Cinema&Musica con Faenza Rock: una storia lunga 35 anni dalla tradizione all’innovazione. Concerto de I Caveja, vincitori del Faenza Rock SABATO 23 LUGLIO. Ore 20.30 Danza progetto D.R.O.P. WAM festival. Tre momenti performativi dei danzatori di Dance Research Opportunity, percorso professionale di specializzazione on stage

Per maggiori informazioni scarica il volantino o vai su www.arenaborghesi.it