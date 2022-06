Dal 12 luglio sarà operativo il nuovo ufficio della Camera di Commercio a Faenza

Dal 12 luglio oltre alla sede di Ravenna e di Lugo in provincia sarà operativa anche un distaccamento faentino della Camera di Commercio presso la sede del Suap del Comune. Dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la camera di Commercio di Ravenna viene infatti dato impulso, per l’esigenza di venire incontro alle imprese del territorio, all’avvio di una sede faentina che si occuperà di servizi digitali della Camera di Commercio.

Camera di Commercio a Faenza

Il percorso nato da tempo per collaborazione di Comune e Camera di Commercio risponde alla necessità di una presenza fisica che non può essere sostituita dal supporto digitale dei servizi offerti. “Tra gli obiettivi di questo avvio la vicinanza alle imprese, ottenere più ampie economie di scala e garanzia di servizi di qualità con una particolare attenzione alla digitalizzazione e all’innovazione”, ha ricordato il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Ravenna Giorgio Guberti, che ha sottolineato come il 2021 sia stato caratterizzato da un saldo positivo, anno nel quale, nonostante la pandemia, sono nate 35 start up nel territorio della Romagna faentina, tutte in vita ad oggi. Il segretario generale dell’ente camerale Mauro Giannattasio ha invece ribadito come la tecnologia non possa sostituirsi al contatto umano nella gestione dei servizi. Alla base di questo avvio “lo spirito collaborativo che mira a costruire nuove connessioni per andare incontro alle esigenze delle aziende e delle imprese”, ha aggiunto il sindaco Massimo Isola.

Orari di apertura degli uffici e servizi erogati

L’ufficio, collocato presso il Suap del Comune di Faenza, sarà operativo a partire dal 12 luglio tutti i martedì su prenotazione al sito https://prenotazioni.ra.camcom.gov.it/ dalle 8.30 alle 12.15. Verrà inoltre attivato un numero di telefono, un indirizzo di posta certificata. Tra i servizi erogati il rilascio della firma digitale, carte tachigrafiche e spid, rilascio visure del registro imprese, copie atti/bilanci non autentiche, autocertificazione sostitutiva del certificato RI, elenchi di imprese, informazioni sul cassetto digitale, libri digitali, stampa in azienda dei certificati estero e altri servizi digitali della Camera di commercio.

Alcuni dati

Sono oltre 5700 le imprese presenti a Faenza (quasi 8600 se si considera tutto il territorio della Romagna faentina), operanti principalmente nell’agricoltura, nel commercio, nell’edilizia e nelle attività manifatturiere. Gli imprenditori faentini possiedono prevalentemente imprese individuali (54,1% del totale), seguite dalle società di persone e dalle società di capitali. Oltre il 69% degli imprenditori ha un’età compresa fra 35 e 64 anni. I giovani con meno di 29 anni costituiscono il 3,7% circa, mentre gli over 50 (fino a 69 anni) rappresentano il 50,1% del totale.