L’Open Call di Habitat e Distretto A a Ca’ de Monti a Tredozio: come partecipare

Habitat e Distretto A lanciano la prima Open Call per Megastudio, residenza artistica volta a creare e supportare un team editoriale-curatoriale che prenda parte al processo di valorizzazione e pubblicazione dell’Archivio di Habitat, a Cà de Monti di Tredozio.

Che cos’è Habitat

Habitat è un insediamento cult(r)urale e laboratorio collettivo nato a luglio del 2021 e, a partire da Gennaio 2022, permanentemente stabilito nel borgo di Cà de Monti, a Tredozio (FC). Il contesto rurale e locale con il suo paesaggio umano, i suoi luoghi ed il suo immaginario vernacolare divengono base essenziale per l’immaginazione e attivazione di nuovi percorsi culturali ed artistici che sappiano portare questi valori oltre le specificità territoriali. A questo fine, Habitat favorisce lo sviluppo di progetti e interventi che, a partire dalla dimensione locale in quanto luogo di ispirazione e azione, possano raccogliere e rielaborarne la preziosa eredità micro-territoriale. Durante il suo primo di anno di vita, Habitat ha preso la forma di percorso partecipativo, resiliente e a lungo termine. Gruppi sempre diversi formati da residenti permanenti, abitanti temporanei e viandanti si sono trovati insieme per vivere, condividere, immaginare, costruire e narrare nuovi paesaggi cult-rurali. Questo processo ha favorito lo sviluppo di un Archivio collettivo (in continua espansione) che ora necessita di essere valorizzato, amplificandone le peculiarità sulla base di nuovi supporti e sviluppi editoriali. Lo stesso materiale diverrà fulcro della pubblicazione cartacea che verrà presentata in anteprima a SPRINT— Independent Publishers and Artists’ Books Salon il 27 e 28 Novembre, presso Spazio Maiocchi a Milano e a Zine Camp il 5 e 6 Novembre, presso Worm a Rotterdam.

Che cos’è Megastudio

Megastudio è rivolta a individui, studi e collettivi informali operanti nei settori delle arti, del design, dell’architettura e della produzione culturale. La residenza è volta al formare un team editoriale-curatoriale che sappia relazionarsi con gli archivi, gli esperimenti, la documentazione, gli artefatti, le registrazioni, le esperienze raccolte lungo il percorso che ha portato Habitat a trasformarsi da manifestazione temporanea a centro cult(r)urale permamente nel territorio della

Romagna toscana. È aperta la candidatura per 5 creativ* con una spontanea predisposizione al lavoro in gruppo, propensi al mettere in gioco le proprie conoscenze, abilità e praticità nell’assemblare, rielaborare, questionare e pubblicare insieme ai e alle residenti permanenti l’archivio di Habitat. A questo fine vengono definite due principali publishing assets:

la progettazione e realizzazione di supporti editoriali e/o multimediali che possano valorizzare ed amplificare il primo anno di esperienza del progetto nella sua eterogeneità.

la produzione di un’opera audivisiva a partire dal materiale video d’archivio

la sonorizzazione dello stesso

Nell’ambito del programma di residenza verranno inoltre calendarizzati, come parte dell’offerta laboratoriale della residenza, incontri e workshops utili all’arricchimento del percorso individuale e collettivo. Per il mese di ottobre, la residenza è supportata economicamente dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Chi può applicare

Le persone ricercate dovranno sapersi muovere più o meno fluidamente tra i seguenti campi:

grafica ed editoria;

video-making e montaggio;

composizione musicale;

scrittura e copywriting;

pratiche archivistiche;

narrazione;

disegno e fotografia

Servizi a disposizione

Un rimborso volto a sostenere le spese vive e di viaggio;

Alloggio per un periodo di residenza della durata di un mese, dal 1 al 31 ottobre 2022 presso Cà de Monti, Tredozio (FC). Verrà data priorità a coloro che daranno disponibilità per il tempo di residenza più lungo, senza tuttavia escludere altre possibilità temporali (minimo di 2 settimane).

Accesso a tutte le facilities, gli spazi e gli strumenti a disposizione a Cà de Monti

Postazione individuale nel Co-working, con accesso internet (30 Mb/s in download e 3 Mb/s in upload), stampanti e scanner;

Wood Station per la lavorazione del legno. A disposizione anche i pannelli Reclaimed Wood di Alpi Wood;

Camera Oscura per sviluppo (b/w, colori) e stampa (b/w);

Tufting Room;

Music Studio;

Postazione Habitat Radio per registrazione podcast;

Print Room (serigrafia, stampa alla ruggine, cianografia);

Un giardino pressochè infinito;

Attività laboratoriali/formative, parte del programma di residenza;

Supporto e coordinamento progettuale da parte del team di Habitat.

L’applicazione per Megastudio dovrà essere inviata tramite e-mail a megastudio@habitattt.it entro il 15/09/2022. Sarà necessario condividere le proprie informazioni personali, il proprio percorso ed una selezione di progetti pertinenti all’ambito presentato. É possibile trovare i dettagli al seguente link: https://habitattt.it/wiki/index.php?title=Megastudio

Criteri di selezione

I e le selezionate verranno contattati entro il 15/09/2022 via e-mail. La selezione avverrà tramite la valutazione di alcuni criteri, in parte progettuali, in parte legati alla predisposizione e fluidità mostrata nell’ecosistema Habitat. Le lingue preferite in Residenza saranno inglese e italiano. I contenuti sviluppati durante il periodo di residenza verranno

successivamente integrati nel percorso espositivo ed editoriale di Habitat, considerando le forme di mostre/eventi dislocati nel territorio, in fiere di editoria indipendente come Sprint – Independent Publishers & Artists’ Books Salon (25,26,27 Novembre 2022, Milano) e Zine Camp (5,6 Novembre 2022, Rotterdam). Per qualsiasi informazione, specificazione e richiesta è possibile scrivere a info@habitattt.it