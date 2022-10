Nuove statue di legno dello scultore Giorgio Palli nel Parco di San Francesco a Faenza

Il Parco San Francesco si arricchisce di cinque nuove sculture lignee. Da qualche settimana l’artista faentino Giorgio Palli è al lavoro per realizzare una piccola orchestra partendo da alcuni cippi.

Le statue di Giorgio Palli

Negli anni scorsi, all’interno del Parco San Francesco, venne effettuato uno studio di stabilità per le alberature. Le analisi evidenziarono la precarietà per cinque cedri dell’Himalaia, così, per ragioni di sicurezza, ne venne deciso il taglio, lasciando nel terreno i cippi con le radici. Giorgio Palli, nel vedere i tronchi, propose all’amministrazione l’idea di realizzarne sculture da donare alla città. Dopo aver accolto la proposta dello scultore, l’amministrazione ha dato il via

libera al progetto e da maggio di quest’anno, in collaborazione con il personale del Servizio Ambiente, Giardini e Decoro urbano, Giorgio Palli si è messo al lavoro. In quattro mesi di lavoro l’artista ha trasformato tre dei cinque cippi in altrettante sculture che raffigurano bambini nell’atto di suonare, quasi a formare una piccola orchestra. Alle tre statue, ormai in dirittura di arrivo, nei prossimi mesi si aggiungeranno gli ultimi due elementi.