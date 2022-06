Feste Medievali a Brisighella: dal 2 al 5 giugno luoghi della cultura aperti

Dal 2 al 5 giugno tornano le Feste Medioevali di Brisighella. Il Biglietto di euro 7 (gratuito fino ai 14 anni) darà libero accesso a tutti i luoghi delle Feste e a tutti gli spettacoli. Venerdì 3 giugno il biglietto avrà un prezzo speciale di 5 euro per i residenti del Comune di Brisighella. Biglietto a 5 euro anche per chi si reca in visita alla Rocca di Brisighella nelle mattine dal 2 al 5 giugno.

Gli appuntamenti

Le feste saranno suddivise in tre luoghi: la Rocca Manfrediana (giovedì 15-22.30, venerdì 16.30-22.30, sabato 15-22.30 e domenica 11-19.30), la Torre dell’Orologio (giovedì 15-21, venerdì 18-21, sabato 15-21 e domenica 11-19) e il centro storico di Brisighella (giovedì 15-24, venerdì 18-24, sabato 17-24 e domenica 11-19). Saranno attive inoltre le Hosterie Medioevali presso il cortile esterno della Rocca (giovedì, venerdì e sabato 18-22 e domenica 11-20) e in via Fossa (giovedì 11-23, venerdì e sabato 18-23 e domenica 11-15). Presentando il biglietto delle Feste Medioevali inoltre sarà possibile visitare gratuitamente, nella stessa data di emissione del biglietto, il Museo Ugonia, in piazzetta Porta Gabolo 5,

che sarà aperto dal 2 al 5 giugno con orario continuato dalle 10 alle 19. Al Museo, oltre alla mostra permanente dedicata al Maestro Ugonia e alla raccolta di opere donate degli artisti romagnoli contemporanei che hanno esposto qui negli anni

passati, si possono ammirare le opere dell’artista-ceramista Alberto Mingotti. Il Museo Ugonia rimarrà aperto anche mercoledì 1 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Durante i giorni della manifestazione sarà anche possibile visitare la mostra retrospettiva dedicata al maestro Domenico Dalmonte, nelle cantine di Palazzo Frontali in via Roma

3/a, dalle ore 15 alle 19

Info

Per maggiori informazioni: https://www.comune.brisighella.ra.it/Turismo/Musei Il programma completo della manifestazione è consultabile online: https://www.brisighella.org/2022/05/17/le-feste-medioevali-di-brisighella-dal-2-al-5-giugno/