Il festival letterario ScrittuRa arriva nel lughese con Nina Zilli, Ermal Meta, Telmo Pievani

ScrittuRa, il festival letterario diretto dallo scrittore Matteo Cavezzali, arriva in Bassa Romagna con nove giornate di incontri tra Lugo, Fusignano e Cotignola. Si inizia con l’autore messicano Paco Ignacio Taibo II, autore di romanzi importanti e biografo ufficiale di Ernesto Che Guevara, sarà il 6 giugno alle 18 nella sala Estense della Rocca di Lugo.

Gli altri appuntamenti del Festival

Ci si sposta poi al parco Piancastelli di Fusignano con due autori attesissimi dal pubblico più giovane: Giorgia Soleri (il 7 giugno alle 21) impegnata nelle lotte per i diritti di genere e autrice di una raccolta poetica da tre settimane in classifica e Ermal Meta (l’8 giugno alle 21), il cantautore vincitore di Sanremo, autore di un romanzo ambientato nell’Albania del dopoguerra. Pablo Tricia sarà il 9 alle 21 al Teatro Binario di Cotignola con il suo racconto dell’affondamento della Costa Concordia. Dal 10 giugno si torna a Lugo con cinque giornate fitte di incontri, tra il Pavaglione, il chiostro del Carmine e la sala Estense. Il 10 ci saranno Loredana Lipperini, voce di Fahrenheit su Rai Radio3, e maestra del genere fantastico, Riccardo Staglianò, autore di una inchiesta sui miliardari del web e della loro gestione del potere da Elon Musk a Mark Zuckerberg e infine Marilù Oliva con il suo racconto dei miti greci. L’11 ci saranno Roberto Mercadini con il suo Leonardo contro Michelangelo, Alessandro Vanoli sulla storia del mare, la vice presidente della Regione Elly Schlein e l’editrice Ginevra Bompiani sul mondo dell’editoria, da Calvino a Eco. Il 12 Andrea Marcologo, autrice de “La lingua geniale” torna a parlare del mito e di corsa, il direttore d’orchestra Francesco Pasqualetti con un incontro sul tempo di Mozart, Giorgio Ieranò su Elena e Penelope e Francesca Cavallo, autrice di “Storie della buona notte per bambine ribelli” che racconterà la sua esperienza personale. Lunedì 13 Telmo Pievani, scienziato e divulgatore, parlerà del concetto di serendipità, ovvero dell’inatteso nella scienza, la filosofa Ilaria Gaspari e la linguista Vera Gheno si confronteranno sulla potenza e il significato delle parole, e Giulio Ferroni ci porterà alla scoperta dell’Italia di Dante. L’ultima giornata di ScrittuRa vedrà ospite la cantautrice Nina Zilli, il direttore editoriale Antonio Franchini, a cui si devono la scoperta di libri come “Gomorra” o “La solitudine dei numeri primi” e la filosofa Lucrezia Ercoli sul concetto di nostalgia. Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito, senza prenotazione. Il programma completo è su www.scritturafestival.com