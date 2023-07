Emilia-Romagna due mesi dopo: giovedì 13 il seminario di approfondimento su siccità, alluvioni, frane organizzato da Bologna Business School

Giovedì 13 luglio, alle ore 18:00, si terrà un evento di approfondimento interdisciplinare dal titolo “Siccità, alluvioni, frane. Emilia-Romagna due mesi dopo”, organizzato dal Centro per la sostenibilità e i cambiamenti climatici di BBS. L’evento si svolgerà via Microsoft Teams, previa registrazione, e avrà l’obiettivo di analizzare gli eventi meteorologici che hanno colpito l’Emilia-Romagna lo scorso maggio.

Le domande alle quali risponderanno i relatori

Gli impatti devastanti di questi fenomeni sulle persone e sulle imprese hanno generato conseguenze sociali ed economiche ancora difficili da valutare. A due mesi di distanza, la tavola rotonda si propone di riflettere sulla base di fondamenta scientifiche, indagando sulle cause e cercando di individuare soluzioni. Durante l’evento, verranno affrontate alcune domande cruciali: è questo un evento eccezionale o dobbiamo aspettarci fenomeni estremi sempre più frequenti? È possibile prepararsi e in che modo? Quali azioni possono essere intraprese per monitorare i rischi e adattare i contesti socio-economici, sia a livello cittadini che imprese, ai cambiamenti in corso?

I relatori che interverranno sono esperti del settore e contribuiranno con le loro conoscenze e competenze. Tra di essi vi sono Alessio Domeneghetti, Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna; Davide Donati, Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali di Unibo e Bologna Business School; Francesco Gelmuzzi, Dirigente della segreteria tecnica dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna; Salvatore Pascale, Ricercatore in Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre presso la Bologna Business School; e Matteo Mura, Direttore del Centro per la Sostenibilità ed i Cambiamenti Climatici di Bologna Business School.