Arena Borghesi 2023: il programma della seconda parte dell’estate

La stagione dell’Arena Borghesi Cinema continua anche nella seconda metà di luglio e ad agosto. 33 serate, una sessantina complessivamente nell’arco di tutta l’estate, alle quali vanno aggiunti ulteriori appuntamenti per eventuali recuperi in caso di film annullati per maltempo. Il cineclub Il Raggio Verde proseguirà con l’omaggio a Ennio Morricone, filo conduttore della 42^ edizione del cinema in viale Stradone. Alza il volume il titolo scelto quest’anno, la musica al cinema. Continueranno quindi le serate gratuite dedicate a grandi “classici” della storia del Cinema. Il calendario sarà poi completato da una selezione di film dell’ultima stagione cinematografica, da nuove “uscite” sul grande schermo e da alcune serate speciali.

Il programma 2023 dell’Arena Borghesi Faenza della seconda parte dell’estate

Sarà proprio una serata speciale ad aprire la seconda parte di stagione all’Arena Borghesi. Lunedì 17 luglio in collaborazione con la Cineteca di Bologna, verrà presentato il progetto di restauro dell’intera filmografia di Buster Keaton. Grazie al pluriennale lavoro del laboratorio “L’immagine ritrovata”, e alla collaborazione di Cohen Film Collection, l’intera opera cinematografica di Keaton viene restituita al pubblico di tutto il mondo. Sarà lo staff della Cineteca e a spiegare al pubblico faentino il progetto per poi lasciare spazio ad un esempio del lavoro svolto, con la proiezione di Sherlock Jr., uno dei primi film recuperati in questi anni, in Italia conosciuto anche con il titolo La palla n.13, considerato tra i più grandi film di Keaton, qui sia regista che attore protagonista, e una delle vette del cinema muto, uno dei primi film in grado di analizzare il linguaggio cinematografico e le sue stesse potenzialità.

Lunedì 24 luglio riprenderà invece l’omaggio ad Ennio Morricone con la proiezione in sala di Mission, probabilmente la colonna sonora più conosciuta a livello internazionale del Maestro. Gabriel’s Oboe e On Hearth as It Is in Heaven sono forse i due brani scritti da Morricone più utilizzati in contesti, settori e situazioni le più diverse le une dalle altre. La colonna sonora, candidata all’Oscar, si basa su tre elementi combinabili insieme. Oltre ai due citati, il terzo elemento rappresenta gli indios della storia. Una sorta di trinità a rappresentare l’evangelizzazione dei gesuiti in Sud America. Il film vinse la Palma d’oro al Festival di Cannes del 1986.

Il 31 luglio, con Il mio nome è Nessuno, si toccherà la sterminata produzione di Morricone per lo spaghetti-western, una produzione che va ben oltre il rapporto con Sergio Leone (qui in veste di ideatore del soggetto, ma in realtà anche di regista “occulto” della sequenza iniziale, del duello con i cappelli, dello scontro con il Mucchio Selvaggio e del “duello” finale), che ha consegnato nell’immaginario collettivo brani divenuti immediatamente molto popolari. Per questo lavoro, Morricone si avvalse dei suoi collaboratori più preziosi (la soprano Edda Dell’Orso, la chitarra di Bruno Battisti D’Amario, il fischio di Alessandro Alessandroni) per una colonna sonora al contempo dolce ed epica, che torna a recuperare i brani di musica classica più apprezzati dal compositore durante i suoi anni in conservatorio.

Il percorso dedicato a Morricone si completerà poi il 10 agosto, quando sarà protagonista in Arena Don Antonio, al secolo Antonio Gramentieri, artista musicale e autore di musiche per il cinema, la televisione e la pubblicità. Proprio da questa sfera del suo lavoro, partirà il viaggio per raccontare cosa vuol dire per un musicista oggi rapportarsi con le musiche di Morricone e come mai appunto Morricone sia considerato il compositore più influente del XX secolo nell’intero panorama musicale.

Gli appuntamenti speciali di Arena Borghesi

Diverse nel corso della seconda parte di stagione dell’Arena Borghesi Cinema saranno le serate speciali. Oltre a quelle già menzionate, giovedì 20 luglio tornerà a concretizzarsi la collaborazione fra Il Raggio Verde e l’associazione Filmeeting, che ha portato ad organizzare a Faenza il NOAM Film Festival, il primo festival dedicato alla cinematografia indipendente del Nord America. Per l’occasione sarà proiettato in sala Therapy Dogs, film scritto e diretto da Ethan Eng, premiato allo Slamdance Film Festival e proprio al Noam Film Festival, scelto come miglior film dai giovani: la storia dell’ultimo anno di scuola di due migliori amici, due filmaker, che decidono di girare un film in maniera non convenzionale alla ricerca di qualcosa di autentico.

Altra serata speciale sarà il 7 agosto con un altro ritorno al passato. In programma Casco d’oro, film del 1952, restaurato sempre dalla Cineteca di Bologna. Una storia d’amore ambientata nella Parigi di fine Ottocento con Simone Signoret e Serge Reggiani, per la regia di Jacques Becker, qui da molti ritenuto all’apice della sua carriera.

Venerdì 11 agosto l’Arena Borghesi Cinema si unirà alle tante sale cinematografiche che nell’estate 2023 rendono omaggio a Hayao Miyazaki. Si tratta della rassegna “Un mondo di sogni animati”, targata Lucky Red. La prima parte della rassegna, lo scorso anno, totalizzò oltre 1 milione di euro di incasso. Fra i vari titoli che in queste settimane tornano in sala, è stato scelto Il mio vicino Totoro, il titolo simbolo dello Studio Ghibli, il viaggio delle due sorelle Satsuki e Mei nel piccolo villaggio di campagna di Tokorozawa. Un viaggio dalle molteplici letture, per adulti e per bambini.

Appuntamento con la risata invece il 15 agosto quando sarà in scena in Arena Animal House, una delle commedie di maggior successo della New Hollywood, film girato con 3 milioni di dollari che portò ad un incasso di oltre 120 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, trasformando il film in un “culto” per diverse generazioni. Il film torna in sala a 45 anni dalla sua uscita, riproponendo, al ritmo di Toga party, la propria ribellione al “sistema”.

Ultima serata speciale della stagione 2023 organizzata da Il Raggio Verde sarà il 24 agosto, quando il regista Alessandro Quadretti sarà in sala per introdurre il documentario Un’antenna sul tetto, la storia di TeleModigliana, che nel 1968 anticipò l’esplosione delle televisioni locali, raccontando l’era degli ultimi anni del boom economico.

La proposta dei documentari

A proposito di documentari, due saranno gli appuntamenti con Doc in Tour, la rassegna documentaristica prodotta in Emilia-Romagna. Il 16 e il 17 settembre trovano spazio in calendario Andate a lavorare, il racconto di Ambrogio Lo Giudice che vede il DAMS di Bologna come protagonista, e Bella ciao – Per la libertà, dove invece il protagonista è l’inno dei partigiani, negli anni trasformato in canzone di lotta per le nuove generazioni, come illustra il film ideato da Giulia Giapponesi.

Il nuovo Mission Impossible di Tom Cruise all’Arena Borghesi

Durante l’estate debutterà in sala il capitolo italiano della saga di Mission Impossible: Mission Impossible Dead Reckoning. Il film, in due parti (la seconda è attesa per il 2024), girato in buona parte fra Venezia e Roma, è uno dei titoli più attesi della stagione. Dopo il successo ottenuto infatti da Top Gun: Maverick (secondo molti, e forse senza neanche troppa esagerazione, il film che ha salvato il Cinema dalle piattaforme di streaming, come dimostrano tra l’altro i numerosi ringraziamenti e gli attestati di stima ricevuti alla Notte degli Oscar), è alta l’aspettativa per la nuova “fatica” targata Tom Cruise. La campagna di promozione del film, ha come al solito calcato molto la mano sugli stunt effettuati in prima persona dal popolare attore, a cominciare dal più pericoloso, il salto nel dirupo in sella ad una moto. Misson Impossible Dead Reckoning sarà in Arena venerdì 18 agosto.

Informazioni logistiche

Nel mese di agosto le proiezioni inizieranno alle 21,15. L’Arena aprirà i cancelli al pubblico alle 20.30. Le proiezioni avverranno senza intervallo. In caso di interruzione dello spettacolo, causa maltempo, verrà rilasciato un buono omaggio valido per un’altra proiezione. Per quanto riguarda la politica dei biglietti, confermate le scelte di inizio anno: tutti i ragazzi sotto i 20 anni pagheranno un biglietto ridotto di 5 euro (per i bambini sotto i 6 anni l’ingresso è gratuito).

BIGLIETTI

Ingresso intero: 6,50 euro

Ingresso ridotto: 6,00 euro (over 65, accompagnatore di persone con certificazione secondo legge 104/1992, titolari tessera biblioteche della Romagna, soci di associazioni con cui il cineclub collabora durante la stagione).

Soci ARCI (muniti di tessera): 5,00 euro. Ingresso ridotto: 5,00 euro, dai 6 ai 20 anni. Ingresso ridottto: 3,50 euro nelle serate di proiezione di film italiani, grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution