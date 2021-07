Dal 15 luglio torna il Mercatino dei ragazzi a Faenza: ecco le novità

Riparte il Mercatino dei ragazzi di Faenza nei tre giovedì di luglio: 15, 22 e 29 dalle 18 alle 22 organizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Faenza, la Consulta del Volontariato e varie associazioni tra cui Avis Faenza, Gev Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza, Anmic Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, Croce Rossa Italiana Comitato di Faenza, Associazione Nazionale Carabinieri – 85° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile A.N.C. di Faenza. Il Mercatino è dedicato esclusivamente ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, accompagnati o assistiti da una sola persona di età superiore ai 18 anni (parente o adulto). Sono ammessi, senza limiti di età, i ragazzi che frequentano i centri socio riabilitativi pubblici e privati di Faenza, purché accompagnati dai loro assistenti.

Iscrizione obbligatoria via mail, 80 posti disponibili

Novità di quest’anno è l’iscrizione obbligatoria esclusivamente via email a consultavolontariatofaenza@racine.ra.it indicando nome, cognome, età, città di provenienza, referente, parentela. Le iscrizioni devono pervenire da venerdì 9 a martedì 13 ore 15 per giovedì 15; da venerdì 16 a martedì 20 ore 15 per giovedì 22; da venerdì 23 a martedì 27 ore 15 per giovedì 29. A chi si prenota verrà dato riscontro via email comunicando il numero della piazzola fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili. Assegnazione in base all’ordine di prenotazione e non modificabile. In seguito alle disposizioni ministeriali anti-covid i posti sono ridotti a circa 80. Giovedì 29 sarà data priorità a coloro che non sono riusciti a prenotarsi per le giornate precedenti, quindi il numero della piazzola verrà assegnato solo dopo la scadenza dei termini d’iscrizione.

Un momento di incontro e gioco per i bambini e ragazzi faentini

Non è consentito allestire lo spazio espositivo prima delle ore 18. Dopo aver occupato la propria piazzola un addetto dell’organizzazione passerà da ogni partecipante con richiesta di esibire la prenotazione (cartacea o videata dell’email di conferma di prenotazione) per ottenere la consegna del tesserino. Il Mercatino dei ragazzi è un momento di libero scambio, di incontro e di gioco; non è un’iniziativa commerciale a scopo di lucro per cui lo scambio e l’offerta di oggetti usati di modico valore (prodotti artigianali creati dai ragazzi, giocattoli, giornalini, libri usati o accessori usati per ragazzi) non deve configurare un’attività commerciale. E’ vietato l’utilizzo di impianti fonici o musicali e l’installazione di strutture (come tende o gazebo, tavoli o altro). Lo spazio da occupare è delimitato e non è consentito superare tali limiti.

Cosa non si può vendere al Mercatino

Sono vietati lo scambio, l’offerta, l’esposizione e la vendita di qualsiasi oggetto con prezzo superiore a 50 euro; abbigliamento di qualsiasi genere e tipo (indumenti, scarpe, accessori); animali; fiori freschi recisi, fiori secchi e piante; merci nuove; biciclette (ad eccezione per piccoli modelli per l’infanzia); armi proprie e improprie, oggetti militari e simili, stampe o altri materiali specifici per adulti; oggetti preziosi o di valore; materiale elettronico, cellulari o altri accessori in numero superiore ad 1 oggetto per ogni banco; annunci e pubblicità; oggetti di antiquariato o da collezione. L’esposizione sul suolo pubblico di oggetti o materiali non consentiti comporta la richiesta d’intervento delle forze dell’ordine.

Ogni partecipante e accompagnatore s’impegnano a rispettare le seguenti disposizioni: disporre il disinfettante da mettere a disposizione del pubblico; utilizzare la mascherina in caso di mancato distanziamento sociale; essere in buona salute.