La Bcc e Fondazione Dalle Fabbriche premiano 37 giovani con 45mila euro: l’evento online

Sono 37 i giovani vincitori del bando Borse di Studio e di Ricerca 2020 promosso da La Bcc e Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche per un contributo complessivo di oltre 45mila euro. Saranno loro i protagonisti dell’evento digitale intitolato “6Grande! Premiazioni e storie speciali under 35” che si svolgerà mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 18 con una diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Banca. Un’occasione per premiare i ragazzi, per i risultati conseguiti nello studio e per l’impegno che dedicheranno allo svolgimento dei progetti di ricerca oggetto del bando inerenti ai temi della sostenibilità e della cooperazione.

I partecipanti all’evento online del 24 giugno 2020

All’evento saranno presenti Secondo Ricci e Gianluca Ceroni, rispettivamente presidente e direttore generale La Bcc ed Edo Miserocchi, presidente Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche. Livia Bertocchi, responsabile della Funzione Welfare La bcc e coordinatrice del Comitato Giovani Soci La Bcc coinvolgerà in un dialogo sulle tematiche della sostenibilità e della cooperazione anche i membri del Comitato Giovani Soci Francesca Calarco di Ravenna e Riccardo Cappelli di Faenza.

Saranno inoltre assegnati i premi promossi dal Cral La Bcc (Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori) Premio per la Bontà, Premio per la Scuola e Premio per lo Sport del valore complessivo di 10mila euro.

