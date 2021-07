Contro gli stereotipi, promuovere a scuola le materie scientifiche senza pregiudizi di genere

Promuovere la cultura delle materie scientifiche tra i giovani per far sì che la scelta universitaria faccia seguire le proprie competenze e non gli stereotipi di genere. Sono stati tre gli istituti scolastici faentini e 101 le studentesse e gli studenti coinvolti da Librazione nel progetto Stem Route, il percorso ideato con lo scopo di stimolare l’apprendimento delle materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e favorire una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini soprattutto tra le giovani donne. Nei mesi tra febbraio e giugno 2021 i partecipanti del progetto hanno lavorato insieme alle professioniste di Librazione e a diverse figure femminili provenienti da aziende del territorio impegnate in campo scientifico e che hanno sostenuto il progetto: Enea, Certimac e Vem Sistemi.

In tutto 101 partecipanti faentini al progetto di Librazione

Ragazze e ragazzi hanno potuto così conoscere e interagire con chimiche industriali, ingegnere e tecniche informatiche che hanno raccontato le proprie esperienze personali e percorsi professionali. All’interno del percorso i partecipanti hanno assistito anche a testimonianze incentrate sull’impari opportunità presenti nel mondo del lavoro insieme alla consigliera regionale di Parità, Sonia Alvisi, e hanno lavorato sul tema della comunicazione come strumento per promuovere tra i giovani lo studio delle materie Stem. È stata così realizzata una campagna di comunicazione fatta di manifesti e slogan che hanno lo scopo di promuovere lo studio delle materie Stem tra i giovani che verranno inviati a tutte le scuole medie e superiori del territorio. Oltre ai manifesti è stato realizzato un allestimento alla libreria Moby Dick con una selezione di libri e saggi dedicati alla promozione delle materie scientifiche. Il progetto, patrocinato dal Comune, è stato finanziato dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio.