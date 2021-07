Torna l’Arena delle balle di paglia a Cotignola: la raccolta sabato 3 dalle 18

Sabato 3 luglio a partire dalle 18 avrà inizio la raccolta delle balle di paglia per l’allestimento dell’Arena dell’associazione Primola Cotignola. Un rito che si ripete ogni estate dal 2009, quello della raccolta delle balle, interrotto solo lo scorso anno per cause di forza maggiore.

Liscio e raccolta delle balle di paglia

Sabato 3 luglio alle 18 ci si troverà in un campo di grano di via Peschiera, vicino all’incrocio con via Ponte Pietra, per caricare sui carri le balle necessarie ad allestire l’Arena. Il lavoro sarà preceduto dal valzer di Stefano Bandoli e dalla presentazione del libro di Federico Savini Il Liscio – Antropologia musicale dei romagnoli a ritmo di zum-pa-pà(Tutte le Edizioni). A seguire la raccolta delle balle, per la prima volta al tramonto. La partecipazione è libera. Si consigliano guanti e abbigliamento adeguato in quanto la paglia prude.