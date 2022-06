Sabato 25 giugno Brisighella Romantica apre il calendario estivo del borgo romagnolo

Sabato 25 giugno Brisighella aderisce alla “Notte romantica dei Borghi più Belli d’Italia”, con “Brisighella Romantica”, una notte sulle note dell’Amore, in questa edizione caratterizzata da suggestivi flash mob unplugged.

La manifestazione anche quest’anno è organizzata da Pro Loco Brisighella, grazie alla preziosa collaborazione e all’impegno dei volontari.

Brisighella romantica: il programma

Il cuore del borgo medioevale di Brisighella si tinge della luce calda e avvolgente delle candele, nella notte bianca dedicata agli innamorati, sotto le stelle d’estate. Tra bouquet di grano e lavanda, si potrà cenare a lume di candela con menù composti da piatti a tema. Gli angoli più suggestivi del borgo saranno animati dalle note dei musicisti, che in alcuni momenti della serata “staccheranno la spina” suonando in suggestive sessioni musicali unplugged. E per concludere in dolcezza, l’immancabile dessert “Pensiero d’Amore” firmato da Iginio Massari. L’evento avrà quest’anno un tema Ottocentesco, con la partecipazione dell’Accademia Professionale di Danze Ottocentesche di Ancona. Le 10/12 coppie balleranno in abiti a tema le classiche ballate dell’epoca (quadriglia – contraddanza – valzer – polca – mazurca).

Lo spettacolo si svolgerà nella Piazza Marconi dalle ore 20.30, coinvolgendo anche i visitatori presenti e regalando così un intermezzo gradevole durante la cena. Dopo le 22.30 si svolgerà il Gran Ballo nella Piazza Carducci, al quale potranno partecipare tutti i presenti. Al Teatro all’aperto di via Spada alle 21 andrà in scena “Metamorfosi rivedute e scorrette”, laboratorio teatrale degli studenti del Liceo Ballardini Torricelli di Faenza. Il Museo Giuseppe Ugonia rimarrà aperto durante la serata: porte aperte ai visitatori dalle 15 alle 23, con orario continuato. Il Museo ospita la mostra dell’artista-ceramista Alberto Mingotti, le cui opere spaziano tra tematiche intime, umane ed estremamente sincere, con la capacità di sfiorare il cuore di chi le osserva. Dalle 15 alle 19 è visitabile inoltre la mostra retrospettiva dedicata all’artista Domenico Dalmonte, allestita nella suggestiva cornice delle antiche cantine di palazzo Frontali (Via Roma 3/A). In Via Baccarini e in Via Fossa verrà allestito un mercatino con oggetti romantici, mentre il Parco Caduti di Nassiriya ospiterà il mercato dei produttori, con karaoke a cura di Andrea Farolfi. Alla Galleria Comunale “La Manica” si potranno ammirare gli abiti da sposa di Tiziana – Riolo Terme.

Le altre iniziative estive di Brisighella

Il programma estivo brisighellese si estende per tutta l’estate con iniziative culturali che da giugno a settembre animeranno il centro del paese. Dopo il da poco concluso Borgo DiVino, l’enogastronomia viene riproposta con Calici Sotto i Tre colli sabato 6 agosto in Piazza Carducci. Oltre al vino anche il cinema avrà spazio con Cinema sotto i Tre colli nel teatro all’aperto di Via Spada proponendo proiezioni da sabato 30 luglio a domenica 21 agosto con inizio alle 21.15. La programmazione è a cura di Cinemaincentro. Nell’anfiteatro Spada anche Proiezioni sotto le stelle, a cura dei fotoamatori brisighellesi. Oltre a questi eventi anche la rassegna letteraria Cotidie Legere e quella teatrale Un Teatar par ridar…andè tott a Brisighela presso il circolo Anspi Borsi di via Fossa con inizio alle 21 e con il Teatro Ragazzi al Borgo in collaborazione con Accademia Perduta, il giovedì alle 21.15. Tutti i venerdì inoltre saranno allestiti i tradizionali mercatini d’arte. Infine per omaggiare il poeta marradese Dino Campana Le notti della Chimera, a cura della Compagnia degli Accesi, nel complesso dell’Osservanza che ospiterà anche il mercoledì la musica della rassegna La Magia del Borgo. Musica anche a Ferragosto con il Concerto di Ferragosto nella Pieve di Monte Mauro con Davide Fabbri e Emanuela Tesch, mentre a Pieve Tho I luoghi dello spirito e del tempo, a cura del Collegium Musicum Classense il 18 agosto alle 21. Infine l’iniziativa I suoni e le parole. Un simposio informale tra le pietre di luna con vari ospiti tra cui Eraldo Baldini, Diego Fusaro e Andrea Mingardi.

“L’idea è quella di mettere a disposizione di quanti visitano Brisighella nel periodo estivo una rassegna completa e quindi non solo la possibilità di visitare i luoghi caratteristici del nostro borgo, come la Torre dell’Orologio nuovamente aperta al pubblico, ma anche di godere di alcuni momenti culturali, dal cinema alla musica, dal teatro all’arte”, spiega l’assessore alla Cultura di Brisighella Jessica Spada.

Informazioni

Per informazioni su iniziative e ristorazione: Pro Loco tel. 0546 81166 oppure www.brisighella.org