Biblioteca Manfrediana: riaprono gli spazi studio, necessaria la prenotazione

Si torna a studiare, preparare gli esami e fare ricerca alla Manfrediana. Lunedì 13 luglio 2020 riaprono gli spazi studio e il servizio internet della Biblioteca comunale di Faenza. Gli spazi studio saranno aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18. In questa fase è necessaria prenotazione, per massimo due fasce orarie la settimana, a partire dal venerdì della settimana precedente, via telefono (0546691700) o presentandosi di persona in sala Dante negli orari di apertura della biblioteca. È necessario igienizzare le mani e indossare correttamente la mascherina, che può essere tolta solo quando si occupa il posto assegnato.

Servizio internet

Per quanto riguarda il servizio internet, sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18. In questo caso non è necessaria la prenotazione, ma è necessario igienizzare le mani e indossare correttamente la mascherina, che dovrà essere tenuta per tutta la durata dell’utilizzo della postazione