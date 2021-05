Giuseppe Bellosi presenta “Dante in Romagna” alla Bottega Bertaccini il 29 maggio alle 17.30

La Romagna è territorio dantesco e molte sono le testimonianze di ciò. A queste si aggiunge quella dell’ex bibliotecario Giuseppe Bellosi che sabato 29 maggio alle 17.30 presenta “Dante in Romagna” pubblicato da Il Ponte Vecchio, scritto a quattro mani con Eraldo Baldini per il quarto e ultimo appuntamento per il mese di maggio della rassegna “Torniamo al mondo – quattro libri per ricominciare” alla Bottega Bertaccini di Faenza.

“Dante in Romagna” di Giuseppe Bellosi

Sabato 29 maggio, alle 17.30, Giuseppe Bellosi presenterà il libro “Dante in Romagna – Mito, Leggende, Aneddoti, Tradizioni Popolari e Letteratura Dialettale”, pubblicato da Il Ponte Vecchio e scritto a quattro mani con Eraldo Baldini. Gli autori affrontano il rapporto fra Dante e la Romagna da una angolazione popolare e antropologica: non parlano di come Dante ha raccontato la Romagna, ma di come i romagnoli hanno vissuto e idealizzato Dante. Si tratta di un saggio che si aggiunge agli studi danteschi di questi anni dalla prospettiva dell‘aneddotica e delle leggende popolari nate dalla presenza del Sommo Poeta in Romagna, luogo non solo di esilio, ma anche di protettivo e amorevole rifugio. Dante è sepolto a Ravenna e questo crea un legame ancor più stretto con il territorio romagnolo. Non è quindi un caso che la Romagna, dopo la Toscana, sia la regione più presente nella Divina Commedia. Nel libro viene poi riportata una scelta delle brillanti traduzioni in dialetto romagnolo che molti autori hanno realizzato. Ad accompagnare Bellosi, ci sarà il giovane studioso Alberto Giovannini, collaboratore della rivista “La Ludla”, il giornale della Associazione Istituto Schürr, con nell’ultimo numero un interessante suo saggio proprio sui rapporti fra Dante e il dialetto romagnolo. Una copia della rivista verrà omaggiata agli intervenuti durante l’incontro.

Prorogata la mostra “mestieri di ieri e mestieri di oggi”

La mostra “Mestieri di ieri / Mestieri di oggi“, realizzata in collaborazione con l’Associazione Il Lavoro dei Contadini, è stata prorogata fino al 26 giugno, nei consueti orari di apertura della Bottega. Nell’allestimento presentato si compie un percorso che attraversa i secoli partendo dagli Antichi Mestieri di Bologna con incisioni seicentesche di Annibale Carracci e Giuseppe Maria Mitelli, fino ad arrivare ai giorni nostri con le ceramiche di Carla Lega di Faenza, i cesti di Arianna Ancarani di Tredozio, le tele stampate di Egidio Miserocchi di Santo Stefano, le suppellettili in legno di Stefano Rubboli di San Zaccaria e le teglie di Maurizio Camilletti di Montetiffi.

Info e prenotazioni

Gli incontri si tengono all’aperto, sotto l’androne di Palazzo Laderchi. I posti a sedere sono limitati e distanziati ed è obbligatorio prenotarsi al numero 0546 681712.