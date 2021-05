“Fare Europa con le Vap”: il 2 giugno a Faenza il Campionato europeo di vetture a pedali

Sono molti gli appuntamenti ormai consolidati per poter conoscere l’Unione Europea e promuoverne la cittadinanza e l’identità. Tra questi il tradizionale “Fare Europa con le Vap” che vede protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio che, coinvolti in eventi culturali, sportivi e ricreativi, hanno modo di entrare in contatto con studenti provenienti da altri Paesi dell’Unione. In questo contesto il 2 giugno torna a Faenza il Campionato europeo delle Vap, anche se in forma ridotta a causa delle limitazioni anti-contagio.

Mercoledì 2 giugno si svolgerà a Faenza il Campionato europeo delle vetture a pedali, ormai note a tutti come Vap, organizzato dall’Unione della Romagna Faentina e dall’Istituto Tecnico Bucci di Faenza, con il contributo della Società Ciclistica Faentina e di altre scuole e associazioni locali. A causa dell’emergenza sanitaria non sarà possibile quest’anno accogliere gruppi provenienti da altri paesi europei come invece accadeva negli anni passati. La gara, della durata di 40 minuti, avrà inizio alle 10.30 e sede nel circuito ciclistico Vito Ortelli di via Lesi e Cesarolo, sarà svolta solo dai gruppi delle scuole locali. Inoltre, per ragioni di sicurezza, la manifestazione si svolgerà in forma ridotta e la corsa sarà infatti più breve e priva delle classiche coreografie preparate dai ragazzi. Per le scuole secondarie di secondo grado potranno gareggiare due studenti per vettura, mentre per le scuole di secondarie di primo grado, quattro ragazzi per vettura. Tutte le macchine saranno sanificate con prodotti igienici forniti dall’amministrazione a ogni cambio di atleta.