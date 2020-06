Atletica 85, si torna in pista: prime gare all’aperto a Rubiera

Con la grande voglia di ritorno alla normalità e di poter di nuovo coltivare le loro passioni, alcuni giovani di Atletica 85 Faenza Bcc hanno avuto la possibilità di partecipare a una gara che è stata per loro l’esordio stagionale all’aperto e si è trattato di una grande prova. Questi i risultati di una competizione: Samuele Orlandi si migliora nei 200m e sigla un bel 23″61; Giulia Gandolfi e Francesca Amadori vincono le rispettive serie concludendo al PB in 26″66 e 27″78. Questi atleti li rivedremo in pista ad Imola giovedì 25 sera sui 400m, la loro gara preferita.

In pista, nel primo 800m totalmente in corsia d’Italia, anche Cesare Linguerri (PB a 2’04″12) e l’atleta master pluripremiata Lara Gualtieri (2’30″62). «Una grande emozione per i nostri ragazzi essere di nuovo in pista a confrontarsi con gli amici-avversari delle altre società – scrivono dall’Atletica 85 – Seppur con qualche cambiamento nell’organizzazione delle gare siamo di nuovo sui blocchi di partenza».