Inaugurato il murales alla memoria di Arianna Marchi

Arianna Marchi, la cooperante faentina scomparsa lo scorso aprile Nicola Di Puorto che ha realizzato il disegno vincitore “Seeds of Love“, e l’artista faentino Kry, che si è occupato della trasposizione in grande formato, è visibile in via Ravegnana 139, su una delle facciate del magazzino della cooperativa. Sabato 30 ottobre è stato inaugurato un murales alla memoria di, la cooperante faentinaper un male incurabile. L’opera finale, ideata dache ha realizzato il disegno vincitore ““, e l’artista faentino, che si è occupato della trasposizione in grande formato, è visibile in, su una delle facciate del magazzino della cooperativa.

“Un’opera che ci parla di Arianna e tiene vivo il suo esempio”

“È un’opera che parla di comunità, condivisione e nuove generazioni. È un’opera che ci parla di Arianna e tiene vivo il suo esempio e il suo pensiero”. Il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, è intervenuto così sabato 30 ottobre a Faenza all’inaugurazione del murales dedicato alla memoria di Arianna Marchi, presidente della cooperativa sociale Zerocento. Marchi — scomparsa il 27 aprile scorso a soli 52 anni — ideò il progetto per realizzare l’opera, che seguì personalmente fino agli ultimi giorni della malattia.

Zerocento, Stefano Damiani, i rappresentanti del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza e gli autori dell’opera. Il murales nasce dal bando “Più Buono E Più Bello – Coltivare Arte, Raccogliere Comunità“, costruito insieme al corpo docente dell’indirizzo Artistico del Liceo Torricelli-Ballardini. Alla breve cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, il presidente di, i rappresentanti dele gli autori dell’opera. Il murales nasce dal bando ““, costruito insieme al corpo docente dell’indirizzo Artistico del Liceo Torricelli-Ballardini.

La selezione, a cui hanno partecipato più di 60 bozzetti, richiedeva la progettazione di un elemento decorativo per una delle facciate del magazzino della cooperativa, sito in via Ravegnana a Faenza. I progetti dovevano ispirarsi alla cultura cooperativa, alla storia, alle caratteristiche sociali e all’attività di Zerocento.