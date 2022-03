La Caritas diocesana in aiuto della popolazione ucraina: come sostenere la solidarietà

La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana, insieme al proprio vescovo monsignor Mario Toso, esprime la propria vicinanza al popolo ucraino attraverso concreti gesti di carità e promuovendo reti di solidarietà. In accordo con la Comunità Ucraina del territorio e con l’Amministrazione locale, che coordina le iniziative di aiuto e di accoglienza. Qui alcune indicazioni utili a chiunque voglia partecipare.

L’accoglienza dei profughi sul territorio

Chi intende mettere a disposizione risorse proprie quali, disponibilità come volontario, immobili per l’ospitalità, mezzi di trasporto, ecc. può accedere al Form on-line da compilare predisposto per il monitoraggio delle risorse sul territorio: https://forms.gle/7YNvnjqKqn1mmxjG9

Chi accoglie anche solo temporaneamente cittadini ucraini, faccia sempre riferimento in modo tempestivo all’Amministrazione locale. Entro 8 giorni dal loro arrivo occorre comunque:

1) Inviare dichiarazione di ospitalità via Pec o al Commissariato.

2) Inviare gli accolti presso la questura con Passaporto, marca da bollo da 16 euro, 4 fotografie, copia della comunicazione Ospitalità e presentare Domanda di protezione internazionale.

3) Le persona accolte potranno accedere alle cure e prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Occorre quindi verificare lo stato sanitario e vaccinale comunicando tempestivamente con l’Ausl, per eventuali tamponi e rilascio di green pass.

Invio in Ucraina di aiuti alimentari, igienico-sanitari e medicinali

I punti di raccolta sono attualmente presso:

1) Mix Markt via Oberdan 12, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 18.

2) Comunità greco-cattolica ucraina della Chiesa di San Vitale, Corso Mazzini 109, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20.

3) Comunità ortodossa della Chiesa di S. Savino (davanti e retro) il mercoledì e il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 17 alle 18.30 (i beni saranno inviati in Moldavia)

Raccolta Fondi per Emergenza Ucraina

E’ possibile anche contribuire economicamente con un versamento. IBAN: IT39G0854223700000000022094

Intestato a: Diocesi Faenza-Modigliana – Ufficio Caritas. Causale: EMERGENZA UCRAINA