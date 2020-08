Abbonamenti trasporti scolastici, gratis per gli Under 14: ecco quando richiederli a Faenza e dintorni

Mentre prosegue il rilascio dei voucher per il mancato utilizzo causa Covid degli abbonamenti 2019-2020 a favore di studenti e lavoratori, la Cooperativa Trasporti Riolo Terme si avvia la vendita degli abbonamenti al trasporto pubblico riservati agli studenti per l’anno scolastico 2020/2021. «È confermata la base tariffaria dello scorso anno per gli Under 26 – si legge nella nota della cooperativa – mentre si aggiunge la decisione della Regione Emilia-Romagna sull’importante iniziativa di rendere gratuito il trasporto scolastico agli under 14. Anche per questi ultimi è importante recarsi presso la nostra sede o i punti di rinnovo per fare richiesta dell’abbonamento gratuito».

Per agevolare gli studenti interessati all’acquisto degli abbonamenti annuali Under 26 o mensili, e non potendo effettuare l’operazione di rinnovo dell’abbonamento con sconto voucher direttamente sul bus, la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme effettuerà alcuni punti di raccolta dove sarà possibile acquistare questi titoli di viaggio. Nelle stesse giornate sarà possibile ritirare e utilizzare come sconto sull’emissione del nuovo abbonamento i voucher relativi all’anno scolastico 2019/20 che la Regione Emilia-Romagna ha previsto per il periodo di chiusura delle scuole avvenuta nel 2020 per chi aveva acquistato un abbonamento annuale.

Orari e giorni dei punti di raccolta

Tredozio – Martedì 01/09/2020 dalle 9.10 alle 10.30 in Municipio

Modigliana – martedì 01/09/2020 dalle 11 alle 14 in Municipio

Brisighella – mercoledì 02/09/2020 dalle 9 alle 12 in Municipio

Lugo – giovedì 03/09/2020 dalle 9 alle 12 presso la Sede COERBUS in

Piazza Cavour, 10

Palazzuolo sul Senio – venerdì 04/09/2020 dalle 9.10 alle 10.30 in

Municipio

Casola Valsenio – venerdì 04/09/2020 dalle 11 alle 12.30 in Municipio

Faenza – martedì 08/09/2020 dalle 11 alle 14 presso Ufficio Informagiovani

in Piazza della Molinella

Castel Bolognese – giovedì 10/09/2020 dalle 11 alle 14 in Municipio

Possibile il pagamento anche tramite Satispay

Sarà comunque sempre possibile acquistare l’abbonamento e utilizzare il voucher nella sede della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme via Miglioli, 1 Riolo Terme tel. 0546 71028 dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e Sabato 5 e 12 settembre 2020 dalle 9 alle 12. È consigliabile ai fini della detrazione fiscale il pagamento con metodo tracciabile (assegno bancario, bancomat/carta di credito, Satispay).