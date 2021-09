Master in Diritto Tributario il corso novità di FioreRosalba.com

Gestire un’azienda non è per niente facile, anzi. Per garantirle, infatti, delle ottime fondamenta ed una crescita costante cercando di ridurre al minimo qualunque tipo di problema, essa necessita di particolari figure che si occupino costantemente di gestire tutto ciò che riguarda l’aspetto fiscale, legislativo e finanziario. Pubblica o privata, grande o piccola che sia l’azienda, poco importa: il loro lavoro è molto importante ed affidarlo a persone qualificate è il primo passo per avere successo. Il Master in Diritto Tributario online – MDT proposto da FioreRosalba.com è aperto anche a diplomati, è un percorso formativo estremamente efficiente finalizzato alla formazione di professionisti che si occupano proprio di questo, di ciò che concerne l’ambito della disciplina tributaria.

La persona specializzata in questo campo prende il nome di Assistente Tributario. Essa risulta essere una presenza di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo di un’attività e si occupa, nello specifico, di rilevare le diverse tipologie di problematiche tributarie e di indagare su di esse. La nuova offerta formativa di FioreRosalba.com, da oltre 15 anni il sito di riferimento nella formazione online di privati, lavoratori ed aziende, non si ferma qui infatti è possibile trovare anche i corsi di laurea sia triennali che magistrali in economia o a ciclo unico in Giurisprudenza offerti tramite le principali Università Telematiche italiane, con i quali si può esercitare l’esercizio di professioni quali quella di dottore commercialista, revisore dei conti, consulente del lavoro, avvocato tributarista e di poterlo fare anche da libero professionista. Sullo stesso sito per i laureati di primo e secondo livello inoltre sono presenti anche diversi master universitari in economia o diritto con rilascio dei relativi CFU.

Obiettivo del corso Master in Diritto Tributario online

Questo corso di formazione, della durata di 250 ore da seguire online, è strutturato in 5 moduli, ognuno dei quali si focalizza su un particolare tema riguardante, appunto, la disciplina tributaria. Sarà necessario effettuare un test di fine corso in seguito al quale, se si risulterà idoneo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

A parte una buona padronanza della lingua italiana, non vi sono specifici requisiti da possedere per poter accedervi. E’ possibile effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento dell’anno senza problemi e organizzare il percorso di studio in maniera del tutto autonoma in base alle proprie esigenze e ai propri tempi senza limiti di alcun tipo. Proprio per questo, che si tratti di studenti, lavoratori o disoccupati, è la soluzione ideale proprio per tutti. E’ perfetto per chiunque desideri diventare un esperto qualificato in questo settore o chi voglia, semplicemente, potenziare ulteriormente le conoscenze che già possiede.

L’obiettivo principale di questo percorso di studi è proprio quello di offrire le migliori conoscenze in materia di Diritto e Sistema Tributario per far sì che la figura formata possegga le giuste competenze da poter subito mettere in atto in campo lavorativo nel miglior modo possibile.

Un corso di formazione completo che, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito un’importanza sempre maggiore garantendo competenze di alto livello e grandi possibilità lavorative.

Master in Diritto Tributario: il programma di studi

Il programma offerto da questo corso è estremamente ricco, studiato per offrire a tutti gli iscritti conoscenze e competenze quanto più complete possibili per poter eccellere nel così tanto competitivo mondo del lavoro. Esso permettere a tutti i candidati che non hanno conoscenze di base in questo ambito di approcciarsi ad esse in maniera semplice e chiara, ma allo stesso tempo, non risulta povero per chi queste conoscenze già le possiede, anzi offre una grande varietà di elementi aggiuntivi che permettono di ampliare quelle di base arricchendo il proprio bagaglio culturale in maniera esponenziale.

Verrà analizzato, in una maniera completa ed efficiente, tutto ciò che riguarda il settore della materia tributaria. Nello specifico, si affronteranno tutti i profili del diritto tributario, sia quelli sostanziali e quindi lo studio dei principi generali e delle imposte di rilievo maggiore, che quelli procedimentali, ovvero la riscossione, le sanzioni amministrative, i reati tributari e il conseguente processo.

Per offrire un quadro completo e conoscenze ancora più avanzate, verranno trattati, con una particolare attenzione, tutti i principi tributari europei e i temi riguardanti il diritto internazionale tributario.

Il tutto verrà organizzato in modo tale da rendere il processo di apprendimento delle varie nozioni quanto più attivo possibile. Le lezioni, sostenute dai migliori professionisti del settore permetteranno ad ogni candidato di immergersi totalmente negli argomenti acquisendo le principali tecniche per mettere in pratica tutto ciò che hanno imparato. Per questo motivo, saranno affrontate

• la gestione dei beni ammortizzabili

i finanziamenti dei soci

le registrazioni nel libro giornale

la registrazione degli incassi : bonifico, assegni, effetti cambiari

l'IVA – ACCISE E DOGANE – SUCCESSIONE E DONAZIONE

IMU – Imposte di registro e sugli immobili – Imposte IPO-CATASTALI

Il processo tributario : aspetti generali

competenza delle Commissioni Tributarie

giurisdizione delle Commissioni Tributarie

Tutti gli argomenti saranno messi a disposizione di ogni candidato in formato pdf scaricabili dalla piattaforma.