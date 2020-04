Volontari per l’emergenza Covid: il numero di chiamare per dare disponibilità a Faenza

Già moltissimi Enti del Terzo Settore sono direttamente impegnati per far fronte all’emergenza sociale. A fronte di ciò anche i Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia-Romagna stanno sperimentando nuove modalità per garantire la propria operatività in funzione dell’emergenza Covid-19 A questo proposito, l’Unione della Romagna Faentina si propone si raccogliere tutte le adesioni dei volontari, sia da parte di cittadini singoli che da associati a vario titolo a soggetti del Terzo Settore, per coordinare al meglio le azioni da mettere in campo per nelle emergenze.

Le disponibilità di volontariato informale per i comuni dell’Unione vanno segnalati al numero di telefono 0546-691427.