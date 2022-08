Elezioni: Roberto Gentilini e Ilaria Cenni candidati per Unione Popolare

Avendo raccolto in dieci giorni 60 mila firme, anche la lista Unione Popolare sarà presente il prossimo 25 settembre in occasione delle elezioni politiche per la formazione del Governo candidando al collegio plurinominale della Camera due faentini: Roberto Gentilini e Ilaria Cenni.

I punti di Unione Popolare

Potere al Popolo sosterrà la lista di Unione Popolare con Rifondazione Comunista, Democrazia e Autonomia e il gruppo Manifesta, e avrà come leader a livello nazionale l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Tra i punti politici portati avanti dalla lista quello del salario minimo per la proposta di legge ad#almeno10 euro, la transizione ecologica rispettosa dell’ambiente, l’opposizione a ogni guerra e all’aumento delle spese militari .

I candidati faentini: Gentilini e Cenni

I candidati faentini ai seggi della circoscrizione locale, per la corsa in Parlamento, per il collegio plurinominale della Camera sono Roberto Gentilini e Ilaria Cenni. Roberto Gentilini, classe 1974, è operaio metalmeccanico presso Cisa, a Faenza conosciuto per la sua attività nell’Osservatorio Meteo “Torricelli”, candidato sindaco nelle ultime amministrative. Ilaria Cenni, classe 1968, è operaia metalmeccanica presso Cisa, già candidata per le ultime regionali nella Circoscrizione di Bologna. Candidata supplente invece Carmela Dibari, classe 1969, dipendente Conad, già candidata nelle liste di potere al Popolo nelle elezioni del 2020 per Faenza.