Un crowdfunding degli scout di Ravenna-Faenza per ristrutturare la Base Scout “Il Bagno”

Fare attività all’aria aperta, conoscere la foresta e il suo respiro e vivere con lo stretto necessario. Questi i tre ingredienti che hanno convinto gli scout AGESCI della provincia di Ravenna (Zona di Ravenna – Faenza) a prendere in gestione 5 anni fa una casa per trasformarla in una“base scout”: un punto di riferimento per tutti gli scout e ragazzi che vorranno svolgere attività nell’Appennino. La struttura, chiamata “Il Bagno”, è situata all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi nel comune di Tredozio. Fino ad oggi sono stati conclusi tutti i lavori di messa in sicurezza e restauro dell’immobile ma, per la conclusione, è infine necessario arredare gli spazi interni.

“Da anni tutti noi scout Agesci della Zona Ravenna-Faenza stiamo lavorando alla ristrutturazione della “base scout” chiamata “Il Bagno”, commentano gli scout della zona di Ravenna-Faenza, “una casa per ospitare campi scout e non solo. “Oggi siamo quasi pronti per cominciare, ci manca però una cosa fondamentale: la cucina e il riscaldamento per l’acqua calda!” Da qui l’idea di lanciare un crowdfunding su Idea Ginger, supportata anche da La BCC Ravennate, forlivese e imolese, per raggiungere l’obiettivo di spesa.

Per effettuare una donazione e permettere agli scout del territorio di usufruire di quel luogo, vi invitiamo a visitare la pagina specifica