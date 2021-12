Covid19: terza dose di vaccino per gli over 18 dall’1 dicembre

Aperte le prenotazioni per la terza dose di vaccino per gli over 18 che hanno completato il ciclo di vaccinazione primario da almeno cinque mesi: chi ha tra i 18 e i 39 anni può prenotare la vaccinazione attraverso i consueti canali: Cup, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico e FarmaCup. E’ quindi possibile poter prenotare un appuntamento per la somministrazione della terza dose. La vaccinazione può essere eterologa, ovvero se nelle prime due dosi ci si è vaccinati con Astrazeneca è possibile procedere alla vaccinazione con il tipo a mRNA, Pfizer o Moderna, per cui è stato dimostrato anche un effetto di protezione maggiore. E’ infine possibile la vaccinazione eterologa fra i due vaccini a mRNA che differiscono per soli alcuni additivi e sono molto simili fra loro.

Hub vaccinali per la terza dose: gli orari in Emilia-Romagna

Considerato l’aumento della popolazione da vaccinare, al fine di accelerare le somministrazioni, a partire da domenica 5 dicembre i Centri HUB Provinciali e Distrettuali estendono i giorni e gli orari di apertura.

Ecco i nuovi orari:

Cesena – Fiera di Cesena via Dismano 3845 Pievesestina: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 19.30.

– Fiera di Cesena via Dismano 3845 Pievesestina: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 19.30. Savignano sul Rubicone – Rubicone Fashion Outlet, Piazza Trattati di Roma 1: aperto tutti i giorni della settimana , dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 14.

– Rubicone Fashion Outlet, Piazza Trattati di Roma 1: aperto tutti i giorni della settimana , dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 14. Forlì – Fiera via Punta di Ferro 2: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 19.30.

– Fiera via Punta di Ferro 2: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 19.30. Ravenna – c/o Centro commerciale ESP, in via Marco Bussato 220: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

– c/o Centro commerciale ESP, in via Marco Bussato 220: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Faenza – Fiera via Risorgimento 3: aperto nelle giornate di Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato – Domenica dalle ore 8.30 alle ore 14 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 19.30.

– Fiera via Risorgimento 3: aperto nelle giornate di Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato – Domenica dalle ore 8.30 alle ore 14 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 19.30. Lugo – Centro Sociale “il Tondo” via Lumagni 30: aperto nelle giornate di Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato – Domenica dalle ore 8.30 alle ore 14 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 19.30.

– Centro Sociale “il Tondo” via Lumagni 30: aperto nelle giornate di Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato – Domenica dalle ore 8.30 alle ore 14 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 19.30. Rimini – Strada Consolare Rimini – San Marino al numero civico 76 (superstrada DIREZIONE San Marino – semaforo INCROCIO VIA PIANAZZO E VIA DELLA GROTTA ROSSA: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle 19.30.

– Strada Consolare Rimini – San Marino al numero civico 76 (superstrada DIREZIONE San Marino – semaforo INCROCIO VIA PIANAZZO E VIA DELLA GROTTA ROSSA: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle 19.30. Riccione – piano terra ingresso lato mare del centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer, aperto tutti i giorni della settimana: fino al 12 dicembre dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 18.30 e domenica dalle ore 8 alle 14. Dal 13 dicembre:dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

L’Azienda sta inoltre valutando l’opportunità di organizzare alcune sedute vaccinali straordinarie nelle aree più distanti dai Centri vaccinali, al fine di agevolare l’accesso e la vaccinazione della popolazione residente .