Anche lo stand del Rione Rosso nel centro di Faenza l’8 dicembre

L’8 dicembre il centro di Faenza sarà popolato da stand. In occasione della festa dell’Immacolata Concezione sarà presente a partire dalle 10 anche lo stand gastronomico del Rione Rosso nel cortile di Palazzo Laderchi con iniziative per grandi e per bambini.

Lo stand del rione di Porta Imolese

Dalle 10 lo stand sarà operativo e inizierà a servire a tutti gli avventori due grandi classici romagnoli come la pizza fritta anche farcita e i cappelletti al ragù. Non mancheranno inoltre le bevande di vario genere oltre che il tradizionale Bisò, il vino caldo e speziato prodotto internamente dai volontari dell’associazione. Oltretutto sempre allo stand in avvicinamento alla Nott de Bisò, l’8 dicembre a Palazzo Laderchi sarà inoltre possibile acquistare in prevendita esclusiva i gotti in ceramica realizzati per l’evento del 5 gennaio, così come i cesti natalizi rionali da regalare con i gadget del Rione Rosso per le prossime festività. L’allestimento del cortile di Palazzo Laderchi prevede, oltre allo

stand, anche un’area giochi per bambini, i quali sui cavalli di legno potranno emulare le gesta dei cavalieri del Niballo provando, lancia in resta, a colpire un bersaglio che darà diritto ad un premio ‘in palio’. I bimbi inoltre potranno

cimentarsi anche con le bandiere guidati dagli esperti sbandieratori presenti. Previsti infine alle 11 e alle 15 i tour guidati alla sede rionale di via Campidori a numero chiuso e nel rispetto delle norme con obbligo di green pass. Per prendere parte ai tour sarà sufficiente comunicare la partecipazione su whatsapp al numero 334 9741502.