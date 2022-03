Tennis Club Faenza: ottimi risultati per le ragazze della Serie C femminile

Avvio di campionato molto incoraggiante per le due squadre del Tennis Club Faenza che partecipano alla Serie C femminile.

I risultati

Serie C femminile

La squadra A ha battuto sui campi di via Medaglie d’Oro il Casalgrande (Reggio Emilia) per 4-0. Tutte a segno, nei tre singoli, Chiara Arcangeli, Alessia Ercolino e Veronica Valgimigli, quest’ultima tornata a giocare per il circolo della sua città; vittoria pure nel doppio per Ercolino e Valgimigli. Molto bene è andata anche la giovanissima squadra B, che nella sua partita d’esordio in Serie C (è neo-promossa) ha vinto sui campi del Cus Ferrara per 3-1, grazie ai successi nei singolari di Sandy Mamini e Matilde Greco, e delle stesse in doppio. Sconfitta in singolare per Virginia Lodi.

Domenica prossima, 20 marzo, la squadra A del Tennis Club Faenza effettuerà il suo turno di riposo, mentre la squadra B giocherà in casa alle 9 contro il Ct Cacciari Imola.

Serie C maschile

Niente da fare invece in Serie C maschile per la squadra B del Tennis Club Faenza (la prima squadra è in Serie B2, campionato che inizierà in maggio). I faentini guidati dal maestro Marco Poggi sono stati battuti 6-0 in casa dal Tc Cesena. Sconfitte per Tommaso Servadei, Leonardo Venturi, Mattia Cavina e Nicola Pasini; in doppio per Cavina-Geminiani e Servadei-Venturi. Domenica 20 marzo appuntamento in trasferta sui campi del Tc Marino Casalboni di Santarcangelo.

Le squadre iscritte al circolo

Nicolò Vincenzi, direttore sportivo del Tennis Club Faenza, ricorda che sono in tutto 22 le squadre iscritte dal circolo di via Medaglie d’Oro ai vari campionati: B2 maschile; C maschile; C femminile (squadra 1 e 2); D1, D3, D4 maschili; Over 45, 55, 60 maschili; Under 10 misto; Under 12 (squadra 1 e 2), 14 (squadra 1 e 2), 16 (squadra 1 e 2) maschile; Under 12 (squadra 1 e 2), 14, 16 (squadra 1 e 2) femminile. «Nonostante le varie problematiche che hanno accomunato un po’ tutti negli ultimi tempi, abbiamo cercato di mantenere alta la qualità ed i numeri degli atleti iscritti alle competizioni a squadre – spiega Nicolò – Abbiamo 22 squadre in campo, dagli Under 10 agli Over 60, passando per le serie B, C e D, con tutti giocatori che si allenano e vivono il nostro circolo».