Studenti europei in visita a Palazzo Manfredi per il programma Erasmus +

L’Istituto Comprensivo San Rocco da alcuni anni ha aderito al programma Erasmus + Steam, Surfing the european artistic monuments, un momento di incontro tra studenti delle scuole medie europee alla scoperta dei monumenti artistici nei paesi che aderiscono all’iniziativa.

Il progetto Erasmus +

Oltre ai ragazzi delle Bendandi, accompagnati dalle insegnanti e dalla dirigente dell’IC San Rocco, Marisa Tronconi, unici rappresentanti italiani per questo specifico progetto, in questi giorni partecipano all’iniziativa studenti delle nazioni di Spagna, Turchia, Grecia, Slovacchia e Islanda. Il programma Steam offre agli studenti la possibilità di approfondire la storia, la cultura e l’ambiente utilizzando nuove metodologie di studio e apprendimento in un ambiente cooperativo internazionale. Le competenze interdisciplinari degli studenti vengono poi integrate con piattaforme 2.0 e App educative per la condivisione e lo scambio di contenuti.

Dopo le esperienze degli anni passati, un gruppo di una cinquantina di persone, tra studenti e insegnanti accompagnatori, da domenica 13 a venerdì 18 marzo sono nel nostro territorio per conoscere e approfondire monumenti artistici e i suoi aspetti culturali. Il 14 marzo la visita a Palazzo Manfredi. Qui il gruppo di visitatori è stato ricevuto dal sindaco Massimo Isola e dagli assessori Martina Laghi e Davide Agresti. Gli ospiti hanno potuto visitare le diverse sale ricche di storia della residenza municipale e conoscere, dalla voce del primo cittadino, le tante municipalità estere con le quali Faenza, Premio Europa nel 1968, unica città italiana non capoluogo di provincia ad aver ricevuto questo riconoscimento, è gemellata.