Tennis femminile faentino sfida in casa con il Tc Riccione: confronto al vertice

Nella seconda giornata del campionato regionale di Serie C femminile, domenica 2 maggio il Tennis Club Faenza ospiterà sui propri campi il Tennis Club Riccione a partire dalle ore 9.

Per il match di domenica si parte dal 4-0 inferto a Sassuolo la scorsa settimana

La squadra manfreda, guidata da Flora Perfetti, è reduce dal netto successo per 4-0 raccolto domenica scorsa sui campi dello Sporting Club Sassuolo. Nei tre singolari, Chiara Arcangeli ha avuto la meglio per 6-3 6-1 su Beatrice Ragazzi, Alessia Ercolino si è sbarazzata per 6-0 6-1 di Sara Schenetti, infine la quindicenne esordiente Emanuela D’Alba ha battuto 6-2 6-2 Emma Sghedoni. Nessun problema nemmeno nel doppio per Arcangeli ed Ercolino, che hanno prevalso 6-3 6-2 sulla coppia Schenetti – Nicolini. Esordio quindi del tutto convincente per il team biancazzurro. Dal canto suo anche la formazione riccionese ha esordito con una vittoria per 4-0 contro le reggiane del San Martino Sport. La sfida di domenica prossima sui campi di via Medaglie d’Oro è quindi già un primo confronto al vertice, importante ai fini della qualificazione ai playoff.

Nella foto da sinistra Miko Sangiorgi, Chiara Arcangeli, Alessia Ercolino, Emanuela D’Alba