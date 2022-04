Serie C femminile del Tennis Club Faenza ai playoff promozione

La prima squadra del Tennis Club Faenza in serie C femminile è ai playoff promozione.

Serie C femminile

Ieri, sui campi di Via Medaglie d’Oro, è arrivata la quarta vittoria in altrettante partite per la squadra A del Tennis Club Faenza, nella prima fase della Serie C femminile. Niente da fare per le ragazze dello Sporting Club Sassuolo, fanalino di coda del girone. Tutte nette le vittorie, nei singolari di Veronica Valgimigli, Chiara Arcangeli ed Alessia Ercolino, e nel doppio della coppia Arcangeli-Valgimigli. Il primo posto nel girone, a punteggio pieno, certifica quindi il passaggio ai playoff. Nel caso del pre-turno si tornerà in campo domenica 24 aprile. Dovesse invece la squadra usufruire di un bye, la qualificazione al tabellone nazionale si giocherà con un turno secco domenica primo maggio. Per quanto riguarda invece la squadra B del Tennis Club Faenza (che ieri ha effettuato il suo turno di riposo), la permanenza in categoria sarà da conquistare nei playout, in partita secca, da disputarsi domenica 24 aprile. In settimana il sorteggio per conoscere la squadra avversaria.

Serie C maschile

La squadra maschile del Tennis Club Faenza è stata sconfitta anche nell’ultimo incontro, a Riccione: 6-0 il risultato finale, con sconfitte nei singolari di Lucas Geminiani, Leonardo Venturi, Nicola Pasini, Federico Dardi e nei doppi delle coppie Poggi-Servadei e Pasini-Venturi. Anche i ragazzi capitanati dal maestro Marco Poggi ora cercheranno di conquistare la salvezza ai playout, in partita secca in programma domenica 24 aprile.