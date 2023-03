Sorelle Festival: dal 4 marzo il festival a Faenza e d’intorni

Nel 2020, la fotografa ligure Valentina “Valuh” Botta e Veronica Bassani, presidente dell’associazione culturale faentina Fatti d’Arte, si incontrano e fondano il Sorelle Festival. L’obiettivo del festival è quello di attirare l’attenzione e promuovere il dibattito pubblico su questioni relative al femminile e al femminismo in tutte le sue sfumature.

Sorelle Festival: Come sentirci legate alla causa femminista?

Come spiegano le fondatrici: “Ci siamo chieste: come possiamo far sì di sentirci legate alla causa femminista, creando un senso di comunità anche nella nostra città? Come possiamo abbattere il disinteresse e lo scetticismo che ruotano attorno a questi argomenti? Ci siamo risposte: parlandone, esponendoli, esponendoci attraverso il linguaggio che conosciamo meglio, la cultura”.

Il festival si presenta come un progetto corale, che unisce voci diverse ma accomunate dall’intento di lanciare un messaggio di sorellanza su un territorio che di edizione in edizione si fa sempre più ampio, superando i confini di Faenza.

La quarta edizione del Sorelle Festival è iniziata il 4 marzo e propone un viaggio che esplora l’evoluzione della figura femminile, dal passato al presente, attraverso l’immagine della strega e dell’eretica. L’obiettivo è di indagare e discutere sulla violenza, sulla sopraffazione e sulla discriminazione di genere, raccontando le donne che hanno deciso di non sottomettersi: alla morale e alle leggi decise per loro, al proprio destino, alla paura stessa.

Tanti linguaggi creativi e una solida rete di partners

Il festival abbraccia molti linguaggi creativi e culturali diversi: dall’arte alla filosofia, dalla musica alla danza, ma anche la botanica, il cinema, fino alla cartomanzia. La rete di partners si accresce e si consolida: Sorelle Festival è un progetto dell’associazione culturale Fatti d’Arte, realizzato in collaborazione con il Comune di Faenza – assessorato alle pari opportunità, con il patrocinio del comune di Casola, comune di Brisighella, comune di Castel Bolognese e comune di Riolo Terme. Si ringraziano per il contributo HERA S.p.A., BCC ravennate forlivese e imolese, Fitel – Federazione Italiana Tempo Libero e Daniela Brunetti – private banker di Sanpaolo Invest.

Tutto il programma su www.sorellefestival.it