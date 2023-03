Ritrovo della 1^B 1974/75 dell’Istituto Ballardini

Dopo quasi 50 anni gli ex compagni di classe e la docente di italiano della 1^ B 1974/75 dell’Istituto d’Arte per la Ceramica si sono rincontrati. “Tutto è partito da una ricerca su vecchi indirizzi scritti su un foglio ormai scolorito” raccontano gli ex-studenti “fino a creare un gruppo su whatsapp C’è chi abita a Faenza, ma c’è chi abita a Bagnacavallo, a Forlì, a Modigliana, a Riolo Terme, a Casola Valsenio, ad Imola, a Fusignano, a Bologna è chi a Rimini e per ritrovarsi tutti c’è voluto un po’ di tempo.”

La giornata è stata scandita da varie tappe come erano soliti vivere durante i tempi della scuola. “Innazitutto abbiamo visitato la nostra Scuola, attualmente Liceo, per assaporare vecchi ricordi e confondersi tra i nuovi alunni; poi abbiamo speso qualche ora al MIC per vedere la mostra Galileo Chini – Ceramiche tra liberty e déco – ed infine siamo stati da Franki che per l’occasione ha preparato i mitici panini di Marcello. Tra abbracci, foto, ricordi e risate la giornata è terminata con la frase: “Non perdiamoci di vista docente Paola e alunni Irene, Romana, Giovanna, Paola, Verdiana, Emanuela 1, Franca, Franco, Patrizia, Anna, Sandra, Luigi, Maria Raffaella, Pietro, Oriana, Giovanni, Graziella, Ermanno, Emanuela 2”.