Rotaract Faenza: consegnato il materiale scolastico agli istituti per studenti bisognosi

Durante la mattinata di mercoledì 2 settembre, i soci del Rotaract club di Faenza hanno consegnato al personale degli istituti comprensivi “Carchidio-Strocchi”, “Europa”, “Faenza centro” e “San Rocco” il materiale scolastico raccolto nelle giornate del 24 e 25 luglio scorso presso i centri commerciali “La Filanda” e “Le Cicogne”.

«Si è così concluso il service “Svuota uno zaino… per riempirne altri!” – spiega la presidente Rotaract Lisa Pitrelli – l’iniziativa ha avuto un successo quasi inaspettato, dal momento che, in sole due giornate, siamo riusciti a raccogliere circa 250 quaderni, 260 confezioni di matite, penne, pastelli e pennarelli, oltre a moltissimo altro materiale di vario genere. Quanto raccolto verrà ridistribuito tra i bambini e i ragazzi che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento alla comunità, che ha appoggiato questo progetto con interesse e viva partecipazione, e al personale dei centri commerciali per la disponibilità e per aver a loro volta donato del materiale a sostegno delle famiglie in questo difficile momento storico».