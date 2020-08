Balconi e cortili: a Faenza il 13 agosto serata di musica al femminile con Roberta Giallo e tante artiste

Giovedì 13 agosto 2020 si darà il via alla rassegna “Balconi & Cortili” in piazza Nenni a Faenza, di fronte al teatro Masini a partire dalle ore 21 a ingresso libero. Torna infatti l’Onda Rosa Indipendente, un progetto di valorizzazione di cantautrici e artiste musicali, realizzato insieme a Rai Radio Live, che ha lanciato tante giovani artiste indipendenti ed emergenti approdate poi su grandi palchi come Erica Mou al Festival di Sanremo solo per citarne una e tante altre ancora, Il primo concerto in programma con l’Onda Rosa Indipendente vedrà la presenza della nota cantautrice bolognese Roberta Giallo insieme alle cantautrici Margherità, Giulia Toschi, Gioia Gurioli & Silvia Valtieri, tutte di Faenza, segno di una grande vitalità musicale nel nostro territorio faentino, e infine Merysse, cantautrice che ha scritto quest’anno un brano contro la violenza sulle donne. Nel corso dell’evento sarà presente un punto informativo di Sos Donna. L’intera serata sarà registrata e poi messa in onda a settembre nei palinsesti di Rai Radio Live, che vede il Mei come partner nella selezione di artisti emergenti di qualità.

Le cantautrici

Roberta Giallo è una cantautrice poliedrica di fama internazionale. Inizia la sua carriera aprendo i concerti di Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Alex Britti, etc. fino ad aprire il concerto di Sting in piazza del Plebiscito a Napoli. Viene notata da Mauro Malavasi che la presenta a Lucio Dalla. Insieme lavorano al disco intitolato “L’oscurità di Guillaume”.Il disco ottiene un grande successo di pubblico e di critica venendo riconosciuto come migliore disco del 2017 da All Music Italia. Fa incetta di premi tra cui il Premio dei Premi MEI, il Premio Bindi, il premio “Un Certain Regard”di Musicultura, il Premio Inedito – Colline di Torino, il Cornetto Free Music Festival promosso dall‘Algida, etc.Si esibisce nei più importanti teatri italiani portando in scena numerosi spettacoli teatrali con Federico Rampini, Ernesto Assante e Gino Castaldo, gli Gnu Quartet, etc. Parte poi per un tour mondiale e viene chiamata inoltre per rappresentare la musica italiana nel mondo in occasione del Festival della musica Europeaal Make Music Hong Kong. Debutta sul grande schermo nelle vesti di attrice protagonista nel film “Il Conte Magico” e lavora alla realizzazione di diverse colonne sonore tra cui i film “Il cuore grande delle ragazze” di Pupi Avati. Lavora in studio e come autrice con molti artisti tra cui Lucio Dalla, Samuele Bersani, Simona Molinari. Particolarmente importante è l’incontro con il direttore d’orchestra Valentino Corvino con cui porta in scena numerosi concerti sostenuta da importanti orchestre tra cui l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. Pubblica i dischi LP “Vicina Vicina” (2020), “L’oscurità di Guillaume” (2017), il disco EP “Di luce propria”(2014), i singoli “Animale” (2015), “Start” (2016), “Amore amor” (2016), “In amore muoio di frontale” (2017).

Margherita Zoli in arte Margherita. Faentina del 2001 canta da quando aveva 5 anni ma è alla sua prima esperienza con un proprio inedito. “Sono i 18 AMO” pezzo fresco e giovane nel quale la giovane artista parla dei suoi 18 anni, unisce sonorità Urban con melodie Pop è uscito il 31 luglio su tutti gli store. Il video del brano uscito il primo agosto ha superato le 80mila visualizzazioni sui social.

Giulia Toschi, cantante faentina di 19 anni, e’ stata finalista al Festival di Castrocaro – Voci Nuove e si è aggiudicata il primo posto al festival Vartalent lo scorso anno. E’ seguita come autore e al pianoforte da Gabriele Bertozzi.

Silvia Valtieri e Gioia Gurioli formano le QuerElles. Silvia Valtieri Dal 2013 è pianista e fisarmonicista nella Grande Abarasse Orchestra di John De Leo, con il quale cura gli arrangiamenti per la formazione. L’Orchestra si è esibita in vari festival (Udin&Jazz, Torino Jazz Festival, Sant’Anna Arresi Jazz) e teatri di tutta Italia. In ambito rock, ha collaborato con Simona Gretchen partecipando alla registrazione del disco “Post-Krieg” e relativo tour e collabora con la cantante Gioia Gurioli nel duo QuerElles e collabora con tributi e formazioni di diversi generi. Insegna alla scuola di musica di Artistation a Faenza. Gioia Gurioli e’ nel 2014 è cofondatrice del gruppo di teatro musicale O I, nel quale lavora come autrice, performer, cantante e compositrice creando le musiche per “Tamerlano – atto III”, eseguito durante la rassegna di teatro contemporaneo “Wam!” (Faenza) nel 2014 e “The Casting” progetto teatrale ideato per il museo bolognese d’arte moderna e contemporanea MAMbo e messo in scena presso il teatro La Soffitta (Bologna) nel 2015. Ha composto le musiche e curato il sound design di numerosi cortometraggi e spot pubblicitari. E’ docente di canto moderno dal 2007 nelle scuole Cosascuola Music Academy, Forlì e Music Action, Imola.

Maria Teresa De Pierro, nome d’arte Merysse, nasce a Benevento il 19 novembre 1985. Nota come cantautrice ed interprete di musica pop, dance e rock. Da piccolissima, innamorata profondamente della musica e del canto. Il suo primo cd dal titolo “Credici” pubblicato nel 2012, ha riscosso un simpatico successo di critica e radiofonico. Nel 2013 Ë tra i tre vincitori del prestigioso Premio Lunezia in qualit‡ di autrice. Cantante molto determinata con un suo sogno nel cassetto, superare le selezioni per partecipare al Festival di Sanremo Giovani. Il 2014 sara’ un bellissimo anno musicale, infatti Ë in uscita un singolo contro la violenza alle donne dal titolo “Una donna da salvare” che far‡ parte anche della compilation New Talent 5, e di un prossimo film , Un amore strappato dagli occhi di Greta, con la regia della bravissima Floriana Ventura.

La manifestazione prosegue con il suo secondo appuntamento con i 25 anni del Ferragosto sotto le Stelle con il Trio Italiano che si terrà venerdì 14 agosto a partire dalle ore 21 sempre in piazza Nenni già della Molinella. L’ingresso e’ libero e aperto a tutti seguendo le norme di legge di contrasto al Covid 19. Si puo’ prenotare a: segreteria@materialimusicali.it