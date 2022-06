E’ nata l’associazione degli ex allievi Liceo Torricelli a Faenza

Il 16 giugno alle 18 si è svolta nell’Auditorium della sede classica del Liceo Torricelli Ballardini, l’assemblea degli ex allievi, per la costituzione dell’Associazione ex allievi Liceo Torricelli. L’assemblea era presieduta dall’Avv. Pietro Baccarini che ha aperto la riunione alla presenza di circa 100 ex allievi facendo presente di avere preso l’iniziativa di costituire l’Associazione degli ex allievi, ritenuta necessaria con lo scopo di promuovere o attuare iniziative intese da un lato, a favorire i contatti e gli incontri fra tutti coloro che hanno frequentato il Liceo Evangelista Torricelli e dall’altro, per costituire un punto di riferimento culturale della città, istituendo borse di studio, supporto e incremento delle attività extra scolastiche, nonché organizzare conferenze, seminari, simposi, scambi interculturali con enti e altre associazioni similari.

Favorire lo sviluppo della cultura classica

L’obiettivo è quello di creare una struttura organizzativa che affiancandosi agli organi scolastici e alle istituzioni locali, promuova iniziative che possano favorire lo sviluppo della cultura classica e l’istituzione liceale faentina. L’avvocato Baccarini ha ricordato che il Liceo Evangelista Torricelli è fra i più antichi in Italia, con una storia scolastica e culturale di grande livello. Inoltre il palazzo degli studi dove ha sempre avuto sede è ricco di memorie che possono e debbono essere valorizzate, come l’antica biblioteca, la collezione degli animali, le apparecchiature scientifiche, opere di scultura e pittura, oltre un prestigioso auditorium da sempre sede per eventi culturali della città. L’Associazione potrà

sviluppare una serie di iniziative per valorizzare questo grande patrimonio materiale e immateriale che ha sempre costituito per la nostra città un punto di eccellenza e di riferimento fondamentale. Baccarini ha inoltre fatto presente che l’Associazione, tenuto conto dell’evoluzione che negli anni hanno avuto i corsi di studio, accoglierà tutti coloro che hanno frequentato il Liceo Torricelli o abbiano insegnato presso il suddetto Liceo nonché quanti condividano i valore della cultura classica e dell’istituzione liceale faentina e ha illustrato alcuni punti importanti dello statuto e dell’atto costitutivo che verrà sottoscritto da quanti vorranno essere soci dell’Associazione.

L’associazione

Il notaio Roberto Gualdrini ha letto e raccolto le firme degli ex allievi che hanno aderito all’atto costitutivo dell’associazione. A settembre verrà effettuata un’altra assemblea nella quale si formuleranno gli indirizzi programmatici, le iniziative che si vogliono adottare e i programmi futuri dell’Associazione. Ringraziato in particolare per la nascita di questa associazione il prof. Stefano Drei che negli anni è stato promotore, insieme ad altri insegnanti del Liceo delle non dimenticate notti nelle quali gli studenti e gli insegnanti mettevano in evidenza tutte le peculiarità e le originalità degli studi che si andavano facendo e che lo ha accompagnato in questa iniziativa costituente che altre volte era stata tentata, ma senza successo. Nel gruppo promotore anche il presidente del Consiglio comunale Niccolò Bosi, Monica Baccarini, Everardo Minardi e Antonio Nannini che ha accettato l’incarico di Presidente dell’Associazione. Ha una lunga esperienza amministrativa e organizzativa, quale segretario della Camera di Commercio di Forlì dove è riuscito a mettere d’accordo le camere di Cesena e Rimini costituendo così la Camera della Romagna.

I membri nominati

Al termine risultano nominati Antonio Nannini Presidente, Stefano Drei Vice Presidente, Monica Baccarini Segretaria, Iside Cimatti Tesoriera, Pietro Baccarini Consigliere e Presidente onorario, Niccolò Bosi Consigliere, Everardo Minardi Consigliere, Andrea Fortini Consigliere, Maria Fiorella Ceroni Consigliere.