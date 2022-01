Il Rotary Club di Faenza bandisce il Premio “Gianni Bassi” per laureati in Ingegneria e Architettura

Con il patrocinio dell’Università di Bologna, il Rotary Club di Faenza bandisce anche quest’anno il premio “Gianni Bassi”, riservato ai laureati triennali della Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna – Alma

Mater Studiorum. Si tratta di un riconoscimento di 2500 euro.

“Premio Gianni Bassi”: come partecipare

In questo momento particolarmente difficile, l’iniziativa si propone di offrire agli studenti meritevoli un riconoscimento (del valore di 2.500 euro) per l’impegno dimostrato nel percorso universitario e viene intitolato all’ing. Giancarlo Bassi, già Presidente del Rotary Club di Faenza e poi Governatore del Distretto Rotary 2070, che ha sempre avuto a

cuore il futuro dei giovani e la loro formazione. Copia del bando di concorso è disponibile sul sito del Rotary Club di Faenza www.rotaryfaenza.org e il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 15 marzo 2022.