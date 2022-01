Giovani: dalla Regione quasi 30mila euro per i progetti della provincia di Ravenna

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato la graduatoria per l’assegnazione di quasi 425mila euro destinati a progetti di valenza regionale e territoriale dedicati a preadolescenti e adolescenti.

Rontini: “Fondi per sette iniziative per adolescenti e preadolescenti”

“In Provincia di Ravenna arrivano così circa 28mila euro. Sono sette in totale i progetti a valenza territoriale che ricevono un contributo. A presentarli sono state cooperative sociali, l’Arcidiocesi, organizzazioni di volontariato e gli scout. Tutte iniziative lodevoli rivolte alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, coinvolti in esperienze formative, educative e di condivisione con loro coetanei” riporta la consigliera regionale faentina Manuela Rontini. “Oggi, dopo due anni in cui la loro vita è stata stravolta dalla pandemia e dalle regole e distanze che questa ci ha imposto, i giovanissimi hanno più che mai bisogno di attenzione e di idee che li mettano al centro. – commenta la consigliera democratica – Da sempre, la Regione Emilia-Romagna sostiene le realtà del territorio che realizzano progetti mirati al protagonismo degli adolescenti, in una particolarissima fase della loro crescita. Crediamo sia la strada giusta, da continuare a percorrere”.

I progetti finanziati

Elenchiamo qui di seguito i progetti oggetto di finanziamento dalla Regione e quanto è stato stanziato.