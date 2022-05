Continuano le visite guidate alla Pinacoteca di Faenza per il mese di maggio 2022

Continuano dopo quella di sabato scorso le visite guidate presso la Pinacoteca Comunale di Faenza promosse dal Comune per il mese di maggio. La Pinacoteca, da poco riaperta al pubblico, mostra quindi un allestimento ed un percorso espositivo completamente rinnovati. Le visite guidate saranno tenute direttamente del personale che ha curato il nuovo allestimento e dai collaboratori della Pinacoteca. E’ obbligatoria la prenotazione con ritrovo all’orario indicato in Via Santa Maria dell’Angelo n 9.

Info e prenotazioni

I prossimi appuntamenti, dopo quello dello scorso sabato 14 maggio, sono per sabato 21 e sabato 28 maggio alle 17. Prenotazione obbligatoria e informazioni in Pinacoteca al numero 334 706 9391 infopinacoteca@romagnafaentina.it. La visita guidata ha un costo di 3 euro a persona, mentre l’ingresso alla Pinacoteca ha un costo di 4 euro, ridotto a 3 euro per i residenti nel comune di Faenza, mentre è invece gratuito per i minori di 14 anni e le persone con disabilità ed un loro accompagnatore.