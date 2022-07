Il calendario degli appuntamenti della Pinacoteca per il mese di luglio

Per il solo mese di luglio, la Pinacoteca Comunale di Faenza nelle giornate dei martedì sarà aperta dalle 20.30 alle 23.00 e non dalle 10 alle 12.30. In occasione della manifestazione dei Martedì d’Estate 2022’ il Comune di Faenza, in

collaborazione con la Pro Loco, promuove per il mese di luglio 2022 un ciclo di visite guidate, a prenotazione obbligatoria, alle collezioni della Pinacoteca valorizzate da un rinnovato percorso espositivo ed anche un itinerario tematico rivolto ai bambini e alle famiglie. Le visite saranno tenute del personale che ha curato il nuovo allestimento e dai collaboratori della Pinacoteca.

Calendario visite guidate, prenotazioni e prezzi

Dopo l’appuntamento di martedì 5 luglio alle 21 e la visita a cura della Pro Loco di Faenza, il calendario prosegue martedì 12 luglio alle 21 e martedì 19 luglio alle 21 con la Notte al Museo. Questo appuntamento è rivolto ai bambini dai 5 anni. Alla luce delle torce, i partecipanti potranno scoprire i dipinti e le loro fantastiche storie. Ogni bambino dovrà munirsi di torcia.Costo ingresso: € 5 a bambino + un accompagnatore gratuito; secondo accompagnatore: ridotto a € 3. Info e prenotazioni: infopinacoteca@romagnafaentina.it 0546 680251 – 334 706 9391 . Ultimo appuntamento martedì 26 luglio alle 21. Prenotazione obbligatoria e informazioni in Pinacoteca al numero 334 706 9391. infopinacoteca@romagnafaentina.it. Visita guidata € 3 a persona, ingresso alla Pinacoteca € 4,00; ingresso ridotto € 3,00 (residenti nel Comune di Faenza). Ingresso gratuito (minori di 14 anni, persone con disabilità ed un loro accompagnatore)