Nuoto Faenza: in arrivo a fine luglio il Campionato Regionale in vasca lunga per agonisti

C’è la forte possibilità di vedere in azione i nuotatori faentini già alla fine di questo mese di luglio. Il Centro Sub Nuoto Club 2000 ha aderito immediatamente a quello che può essere più di un “sondaggio” del Comitato Emilia-Romagna della FederNuoto, pre-iscrivendo tutti i suoi tesserati al Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga (Crcvl) 2019-2020.

Le gare saranno valide per i nazionali di categoria

La manifestazione, che rappresenta un importante segnale verso il ritorno alla normalità dopo l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus-19, si svolgerà su più concentramenti, valevoli per il Campionato Nazionale di Categoria 2019-2020 su base regionale nei giorni feriali nell’ultima settimana di luglio su tre giornate di gare. Verranno assegnati i titoli regionali e nazionali individuali mediante classifica a distanza. Pertanto, il Crcvl si svolgerà in piscine da 50 metri, rispettando il programma previsto dal Campionato Italiano di Categoria. Le gare, a porte chiuse con l’ingresso riservato ai soli atleti, tecnici, dirigenti di società, giudici, cronometristi e personale dell’organizzazione, saranno suddivise su un numero di concentramenti da definire in base al totale degli atleti iscritti. Ciascun atleta potrà effettuare al massimo quattro gare, che saranno disputate a serie per Categoria Assoluta, mentre non sono in programma le staffette.

I nuotatori della società di Faenza si stanno allenando senza sosta, sin dalla riapertura delle piscine avvenuta il 25 maggio, nelle vasche del centro sportivo comunale con tutti i loro abituali coach coordinati da Marco Fregnani e hanno già un buon livello di preparazione nelle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi: questi ultimi non verranno però iscritti, da regolamento, alle gare sulla distanza dei 50 metri nelle specialità farfalla, dorso e rana. Ora non resta che attendere dalla FederNuoto regionale ulteriori comunicazioni sulle modalità e sul regolamento di questo atteso Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga, che in Romagna potrebbe svolgersi a Riccione, Forlì e Ravenna.

In agosto Busa e Gionta impegnati in manifestazioni nazionali

Va poi ricordato che il 18enne Michele Busa potrebbe essere schierato al 57esimo Trofeo internazionale “Sette Colli” (dall’11 al 13 agosto allo Stadio del Nuoto del Foro Italico a Roma) valido anche come Campionato italiano Assoluto, mentre la 14enne Gaia Gionta è qualificata per i Campionati italiani Giovanili, manifestazione quest’anno a carattere regionale, dalla quale verrà comunque stilata una classifica nazionale.