Tra le iniziative a Marradi per i 90 anni dalla morte di Dino Campana anche un contest

Tante le iniziative in occasione dei 90 anni dalla morte del poeta Dino Campana il 20 e il 21 agosto a Marradi. Sabato 20 agosto il Genetliaco Campaniano – “Canti Orfici in Musica” Marradi in Piazza Le Scalelle. Domenica 21 agosto la Passeggiata Letteraria da Campigno a Monte Filetto e reading poetico- musicale sotto le stelle.

Bando del concorso “Canti Orfici in musica”

Concorso nazionale per artisti, band ed ensemble – Si può partecipare e con un brano fino al 31 luglio 2022. Nel 90° anniversario della morte di Dino Campana il Centro Studi Campaniani “Enrico Consolini” di Marradi, in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza e il Comune di Marradi, indice il concorso nazionale dal titolo “Canti Orfici in musica”, rivolto ad artisti, band ed ensemble di tutta Italia. Possono fare domanda per il concorso artisti, cantanti, band, rapper ed ensemble da tutta Italia di ogni genere e stile musicale. Per partecipare è necessario inviare un brano ispirato o estratto liberamente dalla vita o dai testi di Dino Campana entro domenica 31 luglio 2022 alla seguente mail: mei@materialimusicali.it e centrocampana@tiscali.it in MP3 con la causale in oggetto “Canti Orfici in Musica” corredato di biografia, foto, eventuali link ad altri ascolti e contatti dell’artista. Gli elaborati partecipanti al concorso saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una giuria competente coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del MEI. I vincitori del concorso riceveranno una comunicazione via mail entro lunedì 8 agosto 2022. La giuria individuerà il vincitore assoluto, che riceverà un premio di 500 euro e una medaglia con l’effigie di Dino Campana. Inoltre, potrà selezionare altri due brani fra quelli in concorso. I tre selezionati saranno invitati ad esibirsi a Marradi sabato 20 agosto 2022, in occasione del genetliaco campaniano, ospiti del

Centro Studi. I brani vincitori saranno inoltre pubblicati online sul sito del MEI di diffusione nazionale e sul suo canale

di distribuzione digitale e in tutti i canali promozionali social del MEI e pubblicizzati nel sito e nella pagina Facebook del Centro Studi Campaniani.

Il programma dei due giorni dedicati a Dino Campana

Ecco il programma della due giorni dedicati a Dino Campana a Marradi nel quale si inserisce il contest “I Canti Orfici in musica”. Passeggiata Letteraria da Campigno a Monte Filetto e reading poetico-musicale sotto le stelle il 20 e 21 agosto 2022.

Sabato 20 agosto 2022

Sin dal mattino, il Centro Studi Campaniani organizza visite guidate nella sede e nelle sale del Museo Artisti per Dino Campana.

Nel pomeriggio, presso la Corte delle Domenicane, è prevista una performance di teatro e musica del cantautore Massimilano La Rocca e del musicista Riccardo Tesi, con la partecipazione dell’Associazione teatrale di Firenze “Chille de la Balanza”.

La giornata si concluderà in piazza Le Scalelle, dove, alle ore 21, si assisterà ad uno spettacolo teatrale, elaborato da Silvano Salvadori, ispirato all’opera “Il cappello alla Rembrant” di Dino Campana.

A seguire, a partire dalle ore 21 e 30 premiazione ed esibizione degli artisti, band ed ensemble vincitori del concorso “Canti Orfici in musica”, realizzato in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza.

Domenica 21 Agosto

In mattinata verrà inaugurato a Campigno il percorso con leggii da Le Casette a Monte Filetto. Di seguito passeggiata letteraria sulle orme di Dino Campana, accompagnata da letture tratte dal diario del viaggio a La Verna del poeta. I trekking saranno organizzato in collaborazione con la Proloco di Marradi e il Circolo sportivo di Campigno. La giornata si concluderà con un reading poetico-musicale sotto le stelle. Musiche del Duo composto da Leonardo Chiari e Mariasole Chiari con le letture di Walter Scarpi. Il programma completo e dettagliato verrà comunicato successivamente ed è coordinato dalla Presidente del Centro Studi Campaniani Mirna Gentilini in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti per la parte musicale. In base alle richieste sarà prevista una seconda passeggiata letteraria nel pomeriggio.