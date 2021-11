Torna a Faenza la Nott de Bisò il prossimo 5 gennaio: vendita dei gotti dall’8 dicembre

Torna la Nott de Bisò. Il Comitato Palio di Faenza, nel corso della riunione dell’ 11 novembre, ha lavorato infatti agli aspetti organizzativi della prossima Nott de Bisò 2021, che si svolgerà come di consueto in Piazza del Popolo il prossimo 5 gennaio.

Vendita dei gotti dall’8 dicembre

E’ stata decisa in deroga al Regolamento, data la situazione pandemica, l’autorizzazione alla vendita anticipata dei gotti nei Rioni a partire dall’8 dicembre. I gotti saranno così acquistabili sia in prevendita che direttamente agli stand rionali nel corso della Nott de Bisò del 5 gennaio. Un ottimo modo per prepararsi in anticipo alla serata che chiude simbolicamente l’anno del Niballo Palio o per scegliere l’iconica ciotola in ceramica come omaggio per il periodo natalizio ormai alle porte.

Aggiornamenti in corso

Probabilmente anche questa, come tutte le manifestazioni del 2021, un’edizione un po’ diversa da quella tradizionale a causa del perdurare dell’emergenza Covid, che imporrà qualche rinuncia e qualche cambiamento al fine di

evitare situazioni pericolose di assembramenti. Altri aggiornamenti sulle modalità di svolgimento, date esatte, orari e maggiori dettagli sull’organizzazione seguiranno nelle prossime settimane.