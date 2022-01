Nott de Bisò: i 5 rioni offriranno pasti caldi e bisò agli operatori del centro vaccinale

In occasione della consueta Nott de Bisò che si svolgerà in maniera diffusa stasera, mercoledì 5 gennaio, a causa delle disposizioni anti-Covid19, una delegazione formata dai cinque capi Rione si recherà presso il Centro Vaccinale Covid di Faenza in via Risorgimento e il drive through per offrire agli operatori socio-sanitari impegnati, pasti caldi e bisò.

L’idea, promossa dal Capo del Rione Rosso, Gianluca Maiardi e dal socio Edoardo Caselli, ha trovato il pieno appoggio dei dirigenti degli altri rioni e dell’Amministrazione Comunale che, compiaciuta da tale iniziativa, si è mossa immediatamente per permettere ai cinque rioni di organizzarsi e procedere alla consegna.