Il 23 settembre riapre il Cinema Mariani di Ravenna con “Tre piani” di Nanni Moretti

Giovedì 23 riapre il Cinema Mariani di Ravenna. Nella storica sede di via Ponte Marino arriva “Tre Piani” di Nanni Moretti, da subito con una doppia proiezione, una alle 18.30 e una alle 21, a cui si aggiunge poi una terza proiezione alle 16 di domenica.

Cinemaincentro: pronti per una ricca stagione invernale

Con l’apertura del Mariani si completa il quadro delle sale al chiuso di Cinemaincentro, che include il Cinema Sarti e il Cinema Italia di Faenza e il Centrale di Imola, per una stagione invernale nella quale non mancheranno incontri con ospiti d’eccezione, film restaurati dalla Cineteca di Bologna e proiezioni-evento, sempre con un occhio di riguardo al cinema d’autore e alle produzioni indipendenti. Il film di Moretti, per la prima volta al lavoro su un soggetto non suo, è stato accolto da una standing ovation di undici minuti al Festival di Cannes, dove è stato presentato in concorso, e aprirà quella che – si spera – sarà una stagione cinematografica finalmente completa.

Info e prenotazioni

Il biglietto intero ha un costo di 7,50 euro, mentre il ridotto di 6 euro. Come da normativa vigente, per l’accesso alla sala sarà necessario indossare la mascherina e mostrare una certificazione verde Covid 19 , ovvero il Green Pass, valida.